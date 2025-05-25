ФОТО Байден впервые появился на публике после ракового диагноза

Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как стало известно, что у него выявлен рак простаты: политик посетил выпускной внука Роберта Хантера Байдена, сообщил в субботу, 24 мая, телеканал Fox News.. Совместную фотографию опубликовала жена бывшего главы государства Джилл Байден в Instagram.

Роберт Хантер Байден окончил среднюю школу Солсбери в штате Коннектикут. Поздравить его пришли дедушка с бабушкой и другие члены семьи. «Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер, мы так гордимся тобой», - написала Джилл Байден.

Отцом 18-летнего Роберта Хантера Байдена является покойный старший сын экс-президента Бо Байден, а матерью - Холли Байден.

В середине мая стало известно, что у Байдена выявлен рак простаты. По данным The New York Times, диагноз 82-летнему политику поставили 16 мая, после того как врачи осмотрели его из-за жалоб на проблемы с мочеиспусканием и выявили «небольшой узел» на простате. Медики обнаружили, что рак приобрел агрессивную форму и дал метастазы в кости. Washington Free Beacon писал, что заболевание уже развилось до четвертой стадии.

Бывший врач Белого дома, ныне - конгрессмен-республиканец Ронни Джексон не исключил, сославшись на слова урологов, что Байдену осталось жить от года до полутора. Байден, комментируя новости о своей болезни, заявил, что «рак касается каждого из нас», и выразил благодарность за слова поддержки.

Когда именно Байдену и его окружению стало известно о диагнозе, не уточняется. Знал ли он, что у него рак, когда занимал пост президента и пытался баллотироваться на новый срок, неизвестно.