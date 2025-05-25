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Финский оборонный промышленник объяснил, что Европе нужно для победы в следующей войне

Юсси Воутилайнен.

Вице-президент финской компании Nammo Lapua Vihtavuori Oy (дочернее подразделение международного концерна Nammo), капитан-лейтенант в отставке Юсси Воутилайнен, заявил: если Европа хочет победить в следующей войне, нужно сократить бюрократию и наладить реальное сотрудничество между странами.

«Мы больше не можем полностью полагаться на Соединенные Штаты или любую другую внешнюю силу. Европа должна стать самостоятельнее в вопросах обороны», - отмечает Воутилайнен. По его словам, партнерство с США по-прежнему важно, но Европа должна быть готова действовать и самостоятельно. «Нам нужно больше сотрудничать друг с другом, но при этом сохранять хорошие отношения с США», - добавил он.

Сегодня ситуация далека от идеала. Как отмечает Воутилайнен, одна из главных проблем европейского военного сектора - разрозненное производство боеприпасов и вооружения. Это особенно ярко проявляется в Украине, где несовместимость западных систем приводит к сложностям в логистике. Разные стандарты оборудования мешают эффективному ведению боевых операций и приводят к напрасной трате ценных ресурсов.

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