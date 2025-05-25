Финский оборонный промышленник объяснил, что Европе нужно для победы в следующей войне

«Мы больше не можем полностью полагаться на Соединенные Штаты или любую другую внешнюю силу. Европа должна стать самостоятельнее в вопросах обороны», - отмечает Воутилайнен. По его словам, партнерство с США по-прежнему важно, но Европа должна быть готова действовать и самостоятельно. «Нам нужно больше сотрудничать друг с другом, но при этом сохранять хорошие отношения с США», - добавил он.