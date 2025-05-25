На посольство РФ в Швеции дрон сбросил емкость с краской

Уточняется, что инцидент, который диппредставительство называет «очередным нападением с использованием дрона», произошел около 3:40 утра. «Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям», - говорится в посте.

По данным российской стороны, подобные «нападения» на посольство РФ в скандинавском королевстве происходят не впервые за прошедший год. «Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с настоятельными призывами пресечь подобные атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий», - подчеркивается в сообщении.