Волна краж Жительница Эстонии: перед ночной попыткой воров вломиться в дом были странные визиты

«Моя мама, которой больше 90 лет, заметила лишь на следующий день, что замок гаража взломан и внутри кто-то побывал», - рассказала дочь пострадавшей, которая сама живет в другом уезде, но приезжает помогать матери каждые несколько недель.

«Мы всегда забираем с собой инструменты, в гараже нет ничего ценного. Видимо, искали что-то ценное и маленькое, чего там не было», - сказала дочь и подчеркнула, что важнее всего то, что пытались проникнуть и в дом, где спала ее мать.

«На задней двери была сломана защелка, но, к счастью, внутрь проникнуть не удалось», - вздохнула дочь и добавила, что, по крайней мере, ничего не было сломано при помощи монтировки.

Дочь, явно потрясенная случившимся, вспомнила, что перед кражей было несколько подозрительных встреч: за последние полтора месяца к матери приходили двое разных мужчин. «Один из них просил денег на ремонт машины и ушел после отказа. Позже мы слышали, что он ходил и к соседям. На День матери во двор пришел странно себя ведущий мужчина в маске и черной шапке, и спрашивал цветы. К счастью, тогда у мамы гостили мой муж, дочь и внучка. Мужчина казался пьяным и под действием наркотиков».

Дочь считает, что, возможно, это была разведка, и хочет предупредить людей. «Возможно, они целенаправленно проверяли, кто дома и какие есть возможности», - размышляла она и призналась, что преодоление чувства отвращения и страха требует времени.

Она также похвалила полицию, поскольку стражи порядка быстро приехали. «Все осмотрели, и это вернуло матери душевное спокойствие и хоть немного уверенности. И нам тоже. Но для защиты своих домов нам нужно делать еще больше», - подчеркнула она и выразила надежду, что полиция быстро поймает воров.