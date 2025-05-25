Волна краж Жительница Эстонии: перед ночной попыткой воров вломиться в дом были странные визиты

В середине недели в полицию поступили два сообщения о кражах, совершенных в городе Синди. В обоих случаях был взломан гараж жилого дома, откуда похитили электроинструменты. Полиция возбудила уголовные дела.
На этой неделе на портале Pärnu Postimees вышла статья «Кражи в Пярнумаа: воры точно знают, что и где брать». Не прошло и недели, как волна краж добралась до города Синди, где предварительный ущерб от преступлений на этой неделе колеблется от 200 до 2000 евро.
Местные жители делятся своими подозрениями в социальных сетях и просят помощи.
«Если у кого-то остались записи с камер видеонаблюдения в городе Синди в ночь с 21 мая с 00:24 до 04:00 с изображением велосипедистов или черного седана, пожалуйста, пришлите информацию на мой электронный адрес. Похоже, что это были лица литовской национальности, которые совершили кражу. Если кто-то раньше уже замечал подозрительных людей или видел подозрительные автомобили с литовскими номерами, сообщите! Любая информация очень полезна, и мы будем очень благодарны за помощь!» - недавно появился пост на странице с новостями города Синди в Facebook.
Под постом с предупреждением о других ворах возмущенный местный житель пишет: «А полиция ничего не делает - безнадежный случай! Скорее нужно по инициативе людей устраивать засады в Синди и ловить их, чтобы сохранить свое имущество. Я знаю, что в районе Линнурийк была такая же проблема, и там сообщество по ночам устраивало засады и следило, кто ходит по улицам. Я считаю, что такие вещи нельзя допускать в родном городе!»
Дочь пожилой жительницы Синди, ставшей жертвой кражи, связалась с редакцией и рассказала, что все, вероятно, произошло в ночь на 21 мая.
«Моя мама, которой больше 90 лет, заметила лишь на следующий день, что замок гаража взломан и внутри кто-то побывал», - рассказала дочь пострадавшей, которая сама живет в другом уезде, но приезжает помогать матери каждые несколько недель.
«Мы всегда забираем с собой инструменты, в гараже нет ничего ценного. Видимо, искали что-то ценное и маленькое, чего там не было», - сказала дочь и подчеркнула, что важнее всего то, что пытались проникнуть и в дом, где спала ее мать.
«На задней двери была сломана защелка, но, к счастью, внутрь проникнуть не удалось», - вздохнула дочь и добавила, что, по крайней мере, ничего не было сломано при помощи монтировки.
Дочь, явно потрясенная случившимся, вспомнила, что перед кражей было несколько подозрительных встреч: за последние полтора месяца к матери приходили двое разных мужчин. «Один из них просил денег на ремонт машины и ушел после отказа. Позже мы слышали, что он ходил и к соседям. На День матери во двор пришел странно себя ведущий мужчина в маске и черной шапке, и спрашивал цветы. К счастью, тогда у мамы гостили мой муж, дочь и внучка. Мужчина казался пьяным и под действием наркотиков».
Дочь считает, что, возможно, это была разведка, и хочет предупредить людей. «Возможно, они целенаправленно проверяли, кто дома и какие есть возможности», - размышляла она и призналась, что преодоление чувства отвращения и страха требует времени.
Она также похвалила полицию, поскольку стражи порядка быстро приехали. «Все осмотрели, и это вернуло матери душевное спокойствие и хоть немного уверенности. И нам тоже. Но для защиты своих домов нам нужно делать еще больше», - подчеркнула она и выразила надежду, что полиция быстро поймает воров.