«Если станет еще хуже»: американцы все чаще задумываются о переезде в Германию

Мур предпочел остаться анонимным и не раскрывать свою личность в интервью. Сначала он общался с журналистами, скрыв лицо под маской и капюшоном и используя анонимную электронную почту. Свои опасения он объясняет прямо: Мур боится Белого дома и всей системы, которая его окружает. По его мнению, США уже нельзя считать работающей демократией, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.