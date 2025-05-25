«Если станет еще хуже»: американцы все чаще задумываются о переезде в Германию

«Я боюсь за наше будущее», - говорит Джон Мур, глава технологической компании из Калифорнии. Его семья планирует уехать из США, опасаясь влияния политики Дональда Трампа на демократию, образование и личные свободы.
Мур предпочел остаться анонимным и не раскрывать свою личность в интервью. Сначала он общался с журналистами, скрыв лицо под маской и капюшоном и используя анонимную электронную почту. Свои опасения он объясняет прямо: Мур боится Белого дома и всей системы, которая его окружает. По его мнению, США уже нельзя считать работающей демократией, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.