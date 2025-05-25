Завершилась весенняя кампания по борьбе с бешенством: в лесах разложено 120 тысяч доз

По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Аве-Ли Тоомвап, вакцинация снова прошла согласно плану. «В радиусе 50 километров от сухопутной границы с Россией и 30 километров от реки Нарва в леса были разбросаны сотни тысяч вакцинных приманок. Надеемся, что дикие животные найдут и съедят их в ближайшие дни, тем самым получив защиту от бешенства», - пояснила Тоомвап.

В Эстонии случаи бешенства не выявлялись уже 14 лет, однако болезнь по-прежнему широко распространена в мире, включая нашего восточного соседа. С миграцией диких животных вирус может вновь проникнуть на территорию страны. Кроме того, существует риск заноса инфекции через незаконно ввезенное и не прошедшее вакцинацию домашнее животное.

«В этом году, по данным информационной системы Европейской комиссии по болезням животных ADIS (Animal Disease Information System), случаи бешенства были зафиксированы в Польше, Румынии, Словакии, Норвегии, а также в Турции и Молдове. Бешенство - это серьезное заболевание, поражающее нервную систему, которым могут заразиться как животные, так и люди. Его невозможно вылечить, но можно предотвратить. Лучший способ - вакцинация животных. Поэтому важно сохранять бдительность и вакцинировать как диких, так и домашних животных», - добавила Тоомвап.

В связи с завершением кампании вакцинации Департамент сельского хозяйства и продовольствия благодарит партнеров за эффективное сотрудничество и напоминает владельцам домашних животных проверить, привиты ли их питомцы от бешенства.