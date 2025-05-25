Кастрюли за 700 евро: как пенсионер стал жертвой уличных торговцев

Ольга рассказывает, что ее отец, пенсионер, поехал заправить машину. На заправке к нему подошли двое незнакомцев, которые сказали, что у них случилась неприятность и попросили помочь купить у них кастрюли. Цена за набор была 700 евро.

«Мы продавали посуду, и получилось так, что мы не распродали весь товар. Нам нужно обратно улетать в Грузию. Нас ждут растаможки и придется платить кучу денег, а выручки нет. Если не оплатим - у нас все конфискуют. Помогите!» - пересказала Ольга.

Отец Ольги, поддавшись на просьбу незнакомцев, согласился помочь. Она рассказала, что потом мужчины сопроводили отца до дома, а затем предложили купить еще один комплект кастрюль, уже за 350 евро за штуку. Мужчина не сразу осознал, что его обманули, и долго убеждал своих близких, что все в порядке.

Отец Ольги отметил, что искренне хотел помочь и не может понять, когда начался процесс воздействия на него.

Социальный психолог Мартиньш Приедолс пояснил, как работают мошенники: «Прежде всего, важно отметить, что у мошенников есть так называемое "окно уязвимости" у их жертв - это определенный момент, когда человек становится невнимательным, теряет бдительность и становится открытым для различных манипуляций».

В данном конкретном случае одним из таких выраженных факторов было то, что человек был один. И его застали врасплох - кто-то просто подошел и начал с ним разговор. «Такой момент неожиданности может сыграть на руку мошенникам. Следующее, что они делают - создают чувство схожести и доверия, когда человек видит в собеседнике кого-то похожего на себя. Это могут быть разные элементы: один язык, возраст, схожее прошлое. Например, их история, мы же понимаем, как тяжело терять деньги», - добавил Приедолс.

Может ли набор кастрюль стоить 350 евро? На сайте объявлений LSM+ нашел аналогичные товары по цене 50 евро.

«Латвийская Госполиция регулярно получает сообщения о настойчивых уличных продавцах. Как показывает практика, когда граждане вызывают полицию, такие торговцы быстро покидают место происшествия», - поделилась представитель Латвийской Госполиции Гита Гжибовска.