Вербовка под прикрытием: как россиян заманивают в армию под видом работы

«Сто-процентное мошенничество» - так описывает один из московских чиновников схему, по которой в столице России вербуют солдат на фронт, изначально обещая работу в тылу - охранником или водителем. Настоящая суть предложения становится ясной только тогда, когда соискатель уже стоит у дверей военкомата.​