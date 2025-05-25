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Вербовка под прикрытием: как россиян заманивают в армию под видом работы

Перевод: Каролина Вертяева
Объявление о наборе в российскую армию.

«Сто-процентное мошенничество» - так описывает один из московских чиновников схему, по которой в столице России вербуют солдат на фронт, изначально обещая работу в тылу - охранником или водителем. Настоящая суть предложения становится ясной только тогда, когда соискатель уже стоит у дверей военкомата.​

Как сообщает оппозиционный новостной портал Вёрстка, находящийся в эмиграции, в Москве распространяются фальшивые объявления о работе, с помощью которых людей заманивают подписывать контракты на «высокооплачиваемую работу в тылу».

Объявления размещаются на таких платформах, как Avito. По данным источников, это инициатива субподрядчиков Министерства обороны России, которые стремятся «раздуть» статистику по вербовке, чтобы получить премии, сообщает The Moscow Times.

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