Ищет дом Застенчивая красавица Блейк ждет свою семью

Блейк около трех с половиной лет. Когда она только поступила в приют, была испуганной и недоверчивой - людей старалась избегать. Но забота и терпение сотрудников сделали свое дело: теперь Блейк встречает гостей с интересом, смело подбегает навстречу и с надеждой заглядывает в руки, вдруг там лакомство?

Кошечка уже стерилизована, чипирована и получила все необходимые обработки от паразитов. Она готова к переезду - как в постоянный дом, так и во временную передержку. Даже короткое пребывание в домашней обстановке помогло бы ей быстрее адаптироваться и окончательно раскрыться.