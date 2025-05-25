Ищет дом Застенчивая красавица Блейк ждет свою семью

Очаровательная кошечка по имени Блейк была найдена в деревне Сурью, в волости Саарде. С начала года она живет в приюте Пярнумаа и с нетерпением ждет, когда кто-то подарит ей настоящий дом.
Блейк около трех с половиной лет. Когда она только поступила в приют, была испуганной и недоверчивой - людей старалась избегать. Но забота и терпение сотрудников сделали свое дело: теперь Блейк встречает гостей с интересом, смело подбегает навстречу и с надеждой заглядывает в руки, вдруг там лакомство?
Кошечка уже стерилизована, чипирована и получила все необходимые обработки от паразитов. Она готова к переезду - как в постоянный дом, так и во временную передержку. Даже короткое пребывание в домашней обстановке помогло бы ей быстрее адаптироваться и окончательно раскрыться.
Если вы хотите подарить Блейк заботу, тепло и любовь, свяжитесь с приютом по электронной почте parnu@varjupaik.ee или позвоните по номеру 524 6705.