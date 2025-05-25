Окружной суд оставил в силе приговор участнику ДТП со смертельным исходом на Лаагна теэ

Таллиннский окружной суд на прошлой неделе оставил без изменений решение Харьюского уездного суда от 27 января 2025 года, согласно которому Дмитрий Друшляк был признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. В силе осталось и назначенное наказание - восемь лет лишения свободы.

Суд второй инстанции рассмотрел апелляцию защиты, материалы дела, а также письменные позиции участников процесса и пришел к выводу, что оснований для отмены приговора нет.

До середины июня решение окружного суда можно попробовать обжаловать в Госсуде.