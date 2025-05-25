Окружной суд оставил в силе приговор участнику ДТП со смертельным исходом на Лаагна теэ

Таллиннский окружной суд оставил в силе обвинительный приговор водителю, который в апреле 2024 года насмерть сбил 60-летнюю женщину на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ, пишет Rus.ERR.
Таллиннский окружной суд на прошлой неделе оставил без изменений решение Харьюского уездного суда от 27 января 2025 года, согласно которому Дмитрий Друшляк был признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. В силе осталось и назначенное наказание - восемь лет лишения свободы.
Суд второй инстанции рассмотрел апелляцию защиты, материалы дела, а также письменные позиции участников процесса и пришел к выводу, что оснований для отмены приговора нет.
До середины июня решение окружного суда можно попробовать обжаловать в Госсуде.
Пьяный водитель сбил пешехода
18 апреля 2024 года в Таллинне водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил 60-летнюю женщину, переходившую Лагна-теэ по пешеходному переходу.
35-летний мужчина вел транспортное средство по Лаагна-теэ в Таллинне около пяти утра со значительным превышением лимита скорости.
Пешеход получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.
Полицейские, прибывшие на место инцидента, установили, что мужчина за рулем автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже он был доставлен в арестный дом.