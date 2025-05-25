Финансовая подушка жителей Балтии: лучшие показатели – у Эстонии

В Литве ситуация немного лучше: там без сбережений живут 23% опрошенных. В Эстонии же каждый пятый человек не располагает никаким финансовым резервом.

По словам наставника по финансовой грамотности SEB Bank Линды Саблински, в Эстонии положение самое благоприятное, однако по-настоящему хорошей ситуацию можно было бы назвать лишь тогда, когда хотя бы минимальные сбережения были бы у всех жителей страны.

Согласно опросу, почти половина латвийцев хранит свои сбережения на обычном банковском счете, а треть - в виде наличных.

В Литве 73% людей, имеющих накопления, держат их на стандартном счете, в Эстонии этот показатель составляет 58%.

Во всех странах Балтии больше всего откладывают молодые люди. В Латвии накопления есть у 63% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет, в Литве - у 77%, а в Эстонии - у 85%.

Более половины латвийцев считают, что откладывать 10% от дохода - это достаточный уровень сбережений. В Литве большинство склонны считать, что оптимально откладывать до 20% от своего дохода.

На вопрос, какая сумма сбережений позволила бы чувствовать себя финансово защищенным, половина опрошенных в Латвии назвали сумму от 5 000 до 10 000 евро.

В Литве и Эстонии результаты похожи, однако в этих странах больше людей считают, что для уверенности нужно иметь сбережения свыше 10 000 евро.