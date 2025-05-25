Музей игрушек отметил юбилей Пеппи Длинныйчулок: культовой героине исполнилось 80 лет

В музее для детей было подготовлено множество занятий: все залы были открыты для посетителей, на втором этаже работала игровая комната. На мастер-классах, которые организовали большие друзья Пеппи, могли принять участие все желающие.

Гости праздника могли попробовать себя в мастерской мистера Нильсона, пройти маршрут по поиску кукарямбы, поучаствовать в мастер-классе по поднятию пятнистой лошади, испытать удачу в лотерее и сыграть в Пеппи-бинго. На празднике присутствовала и сама именинница, ее появление произвело на детей большое впечатление.