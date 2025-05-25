Ницца осталась без электричества: возможен саботаж

Пожар в Ницце вспыхнул около 02:00 по местному времени (полночь по Гринвичу) в воскресенье, оставив без электричества по меньшей мере 45 тыс. домов.

Полиция Ниццы сообщает, что у подстанции, расположенной в западной части города, были обнаружены следы шин, а дверь была «сломана».

От отключения электроэнергии также пострадали аэропорт Ниццы, трамвайная сеть и соседние города Сен-Лоран-дю-Вар и Кань-сюр-Мер. Подачу электроэнергии удалось восстановить к утру.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в соцсети X, что «решительно осуждает» «злонамеренные действия, которые затрагивают нашу страну». Заместитель мэра города Гаэль Нофри заявил, что пожар на подстанции «вероятно, имеет криминальное происхождение».

Днем раньше от крупного отключения электроэнергии пострадали Канны, где завершался международный кинофестиваль. Как сообщил региональный оператор электроэнергии RTE, без электричества в Каннах и близлежащих городах французской Ривьеры на несколько часов осталось в общей сложности около 160 тысяч домов.

Несколько киносеансов было прервано, но через некоторое время организаторы смогли переключиться на автономные топливные генераторы.

Основной причиной инцидента полиция и прокуратура называют саботаж: поджог одной из подстанций и повреждение линии электропередач.

На данный момент связь между этими двумя инцидентами не установлена.