Взрыв в Таллинне: преступник подорвал себя и убил сотрудницу полиции вместе с собакой

25 ноября 2004 года в 2:48 в Центр тревоги поступило сообщение: жительница многоквартирного дома в столичном районе Ыйсмяэ рассказала, что в ее квартиру на четвертом этаже через балкон залез мужчина и угрожает ей.

Полиция отреагировала на это сообщение как на кражу со взломом. В 2:54 патруль уже был у дверей.

Место, где прогремел взрыв, на следующее утро было усыпано цветами. Фото: Liis Treimann

На лестничной площадке полицейских ждала владелица квартиры, которая предупредила, что ворвавшийся в ее дом человек вооружен. Полицейские зашли в квартиру, увидели преступника и заметили на его поясе взрывное устройство.

«Если подойдете ближе, я размажу всех нас по стенке», - крикнул злоумышленник.

«Если подойдете ближе, я размажу всех нас по стенке»

Полицейские решили покинуть квартиру и запереть там опасного человека. Но в подъезде хозяйка квартиры сказала им, что в квартире, помимо человека с поясом смертника, находится и ее друг.

Полицейские вызвали подмогу и вернулись в квартиру. Они решили попробовать выманить преступника наружу и уже на улице обезвредить его.

По словам одного из местных жителей, взрыв был ощутим физически - ударная волна заставила сотрясаться даже многоквартирные дома. Фото: Liis Treimann

Логика полицейских была понятна - взрыв в доме, в котором мирно спят десятки людей, обернулся бы катастрофой.

В итоге полицейским удалось уговорить преступника спуститься вниз. Но у двери подъезда он вдруг резко дернулся, выбежал на улицу и скрылся в темноте.

Все, что осталось от полицейского автобуса. Фото: Postimees.ee