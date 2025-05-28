Взрыв в Таллинне: преступник подорвал себя и убил сотрудницу полиции вместе с собакой

В 28-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о первой после восстановления независимости Эстонии погибшей при исполнении служебных обязанностей сотруднице полиции.
25 ноября 2004 года в 2:48 в Центр тревоги поступило сообщение: жительница многоквартирного дома в столичном районе Ыйсмяэ рассказала, что в ее квартиру на четвертом этаже через балкон залез мужчина и угрожает ей.
Полиция отреагировала на это сообщение как на кражу со взломом. В 2:54 патруль уже был у дверей.
На лестничной площадке полицейских ждала владелица квартиры, которая предупредила, что ворвавшийся в ее дом человек вооружен. Полицейские зашли в квартиру, увидели преступника и заметили на его поясе взрывное устройство.
«Если подойдете ближе, я размажу всех нас по стенке», - крикнул злоумышленник.
«Если подойдете ближе, я размажу всех нас по стенке»
Полицейские решили покинуть квартиру и запереть там опасного человека. Но в подъезде хозяйка квартиры сказала им, что в квартире, помимо человека с поясом смертника, находится и ее друг.
Полицейские вызвали подмогу и вернулись в квартиру. Они решили попробовать выманить преступника наружу и уже на улице обезвредить его.
Логика полицейских была понятна - взрыв в доме, в котором мирно спят десятки людей, обернулся бы катастрофой.
В итоге полицейским удалось уговорить преступника спуститься вниз. Но у двери подъезда он вдруг резко дернулся, выбежал на улицу и скрылся в темноте.
В полицейском автобусе, который успел прибыть на подмогу, находились 39-летний Райго и 30-летняя Юлия, а также служебная собака Брайан. Райго потом расскажет, что когда они ехали на срочный вызов, единственное, что им было известно - некий человек хотел взорвать себя. В итоге именно их полицейская машина перегородила путь беглецу.
В это время саперы были еще в пути, а переговорщик уже был на месте, но дело до переговоров, к сожалению, так и не дошло.
О том, что случилось в ту трагическую ночь, как развивались события и почему полицейские не открыли огонь по вооруженному преступнику, слушайте в 28-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ.
Озвучивали: Анастасия Тидо, Вера Копти, Ольга Лебедева, Иван Скрябин, Павел Соболев и Сергей Метлев.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.