С понедельника в Эстонии начнут действовать новые ограничения движения

Харьюмаа

На шоссе Таллинн–Нарва, на участке между Вахасту и Куусалу (км 40–49), начинается восстановительный ремонт дорожного покрытия. На этом отрезке установлено ограничение скорости до 70 км/ч. Работы продлятся до 30 июня.

На трассе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа, на участке между Пеэтри и Юри (км 6–12), также стартует ремонт дороги. Ограничение скорости на данном отрезке составляет 70 км/ч. Работы запланированы до 29 августа.

Пярну

На улице Эхитаяте-теэ (км 125–130) началась замена уличных светильников на LED. В зоне работ закрыта одна полоса движения, регулировку осуществляют сотрудники. Работы завершатся до 30 мая.

Йыгевамаа

На железнодорожном переезде Педья, находящемся на дороге Ваймаствере–Лайузе (км 4), движение будет временно прекращено с 27 мая 19:00 до 28 мая 19:00 в связи с ремонтными работами. Для автомобилистов организован объезд по дороге Рипука и через населенный пункт Педья.