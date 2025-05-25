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ФОТО Редкая гостья обосновалась в Раквере

Перевод: Каролина Вертяева
Утка-мандаринка уже успела подружиться с кряквами.

В Раквере, в районе Сооликаоя, появилась настоящая экзотика - утка-мандаринка. Этих ярких и необычных птиц уже не впервые замечают в городе, но в последние дни одна из них, похоже, решила задержаться надолго.​

Красочная гостья облюбовала окрестности улицы Ору, где уже несколько дней спокойно разгуливает по дворам и чувствует себя вполне уверенно.

Похоже, она нашла общий язык с местными утками, теперь ее можно увидеть в компании крякв.

Родина мандаринки - Восточная Азия, но в последние годы она успешно обосновалась и в Европе. И если так пойдет дальше, возможно, Эстония тоже станет ее постоянным домом.

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