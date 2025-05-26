В Таллинне автомобиль сбил пешехода и покинул место происшествия

Как уточнили, в пресс-службе полиции, ДТП произошло в 21:06 возле дома номер 14/2 по адресу Вааблазе. По предварительным данным, нетрезвая женщина пересекала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте и попала под колеса автомобиля BMW, водитель которого автомобиля скрылся с места происшествия.