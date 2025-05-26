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В Таллинне автомобиль сбил пешехода и покинул место происшествия

Редактор: rus.postimees.ee
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.

Вечером в воскресенье, 25 мая, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Как уточнили, в пресс-службе полиции, ДТП произошло в 21:06 возле дома номер 14/2 по адресу Вааблазе. По предварительным данным, нетрезвая женщина пересекала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте и попала под колеса автомобиля BMW, водитель которого автомобиля скрылся с места происшествия. 

Пешехода доставили в больницу.

Через какео-то время полиция задердала водителя машины – 48-летнего мужчину, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения.

За минувшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 17 нетрезвых водителей.

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