В Таллинне автомобиль сбил пешехода и покинул место происшествия

Вечером в воскресенье, 25 мая, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
Как уточнили, в пресс-службе полиции, ДТП произошло в 21:06 возле дома номер 14/2 по адресу Вааблазе. По предварительным данным, нетрезвая женщина пересекала проезжую часть в непредусмотренном для этого месте и попала под колеса автомобиля BMW, водитель которого автомобиля скрылся с места происшествия.
Пешехода доставили в больницу.
Через какео-то время полиция задердала водителя машины – 48-летнего мужчину, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения.
За минувшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 17 нетрезвых водителей.