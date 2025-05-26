Сборная США впервые за 65 лет стала чемпионом мира по хоккею

Золотые медали планетарного форума американцы оспаривали с командой Швейцарии. Основное время финального матча завершилось вничью 0:0, а в овертайме автором решающей шайбы стал форвард США Тэйдж Томпсон. Хоккеисты США завоевали чемпионское звание в третий раз в истории (1933, 1960, 2025), швейцарцы потерпели четвертое поражение в финале ЧМ за последние 13 лет.

Бронзовые награды турнира выиграла сборная Швеции, победившая в матче за третье место датчан со счетом 6:2. Для Дании итоговая четвертая позиция стала лучшим результатом за все время выступлений на ЧМ. По итогам группового этапа элитный дивизион чемпионата мира покинули хоккеисты Казахстана и Франции, им на смену в следующем году придут сборные Великобритании и Италии.