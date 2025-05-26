Блэкаут на юге Франции: ответственность на себя взяли анархисты

Заявление было опубликовано 25 мая на одном из веб-сайтов, управляемом активистами ультралевого движения, сообщает BFMTV. В нем авторы представляются как две группы анархистов, которые берут на себя ответственность за атаку на объекты электроснабжения на Лазурном берегу.

«Накануне церемонии вручения наград Каннского кинофестиваля и гала-вечера мы вывели из строя основную подстанцию, питающую агломерацию Канн, и перепилили линию электропередачи 225 кВ, идущую из Ниццы», - говорится в заявлении.

Авторы добавили, что для защиты своих идеалов они хотели оставить без электричества научно-исследовательские центры, авиационные и аэрокосмические предприятия, стартапы, аэропорт и другие промышленные, военные и технологические объекты региона.