Поскольку «каждый из нас по-своему лошадь», сердобольная русская литература полна лошадей. Еще раз о Толстом: в «Анне Карениной» Фру-Фру - английская лошадь графа Алексея Вронского, который на офицерских скачках, мечтая о победе, по небрежности сломал ей хребет и обрек на смерть. Падение лошади под Вронским, когда Анне стало страшно за своего любовника на публике и при муже - незабываемая страница мировой литературы и прелюдия ее самоубийства.

Для меня самого лошади оставались довольно абстрактными понятиями, пока я не приобрел трех лошадей, строя дом в еще в мирном, украинском Крыму. Моим любимым конем был Индус - мы сдружились, хотя он оставался своенравным и диким. Несмотря на это, я на нем ездил по узким тропинкам горного Крыма. Индус не раз поскальзывался, камешки летели глубоко вниз, - но ничего, мы спаслись. Однажды около нудистского пляжа в Коктебеле люди играли в волейбол. Когда мяч появился над его головой, Индус встал на дыбы и сбросил меня. Я полетел спиной в песок, задержавшись левой ногой в стремени. Индус встал в сторонку и равнодушно смотрел на меня. Я уже больше на нем не катался. Так что love story о лошади в «Языке любви», которую с удовольствием я прочитал по-английски, открыла мне путь к литературным и автобиографическим воспоминаниям.