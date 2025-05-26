Вы видели поразительную фотографию: полуголый, в одних штанах Путин на коне? Далеко от Москвы, в горной Туве, он - в силах, этот русский ковбой! 2009 год. Путину 56 лет. Перед ним годы имперской власти, народной любви, войны в Украине. Путин на коне - победитель. Россия влюбилась тогда в мускулистого героя. Девушки выбрали его своим кремлевским женихом и пели о нем песни. Эта фотография - суперпропаганда самого себя.
Человек на коне - позиция честолюбия, доминирования, агрессии, тщеславия, но, с другой стороны, это может быть позицией любви, сострадания, защиты, нежности, человечности.
На мысль о лошади как о метафоре меня навела только что изданная в Германии книга Лоретты Вюртенбергер и Хубертуса Графа Цедтвица (Loretta Würtenberger & Hubertus Graf Zedtwitz) «Язык любви». Хубертус - известный наездник и тренер, научивший не одно поколение общению с лошадьми. Лоретта, известный юрист, писатель, тоже научилась у него «языку любви» к лошадям. Такой дуумвират создал книгу, набирающую большое читательское внимание.
Я не буду сравнивать эту книгу с классикой русской литературой. Однако у немецких авторов, как и у русских писателей, лошадь убедительно становится символом человечности. Человечность оказывается больше присуща лошади, чем людям, и любить лошадь можно зачастую проще и глубже, чем многих из нас, людей.
Раскольникову снится страшный сон. Философский убийца, герой «Преступления и наказания» видит себя во сне семилетним мальчиком, он идет с отцом по дороге к кладбищу мимо церкви и кабака. Из кабака выходит пьяный хозяин лошади Миколка вместе с приятелями. Всей компанией они садятся в телегу, но лошадь старая, не сдвинет телегу с места. Миколка хлещет ее кнутом, приятели тоже бьют. Забивают до смерти.
Это один из самых страшных снов в русской литературе. Почему так? Лошадь - единственное живое существо, которое в России любят все: западники и славянофилы в прошлом, а нынче сталинисты и либералы, сытая Москва и нищая провинция, которая за большие деньги воюет сейчас в Украине. Другого объединяющего символа в России нет.
Страшное преступление - убить лошадь - происходит тогда, когда люди - это уже нелюди, толпа пьяных мужиков с красными, как морковь, рожами.
В «Языке любви» происходит воскрешение темы лошади как самого близкого человеку живого существа, которое он одомашнил 6000 лет назад. Расставание с лошадью в Европе началось в 1825 году, с первыми попытками паровозной железной дороги. Лошадь Грейс у одного из авторов, Лоретты, становится членом семьи, рот ей заменяет руки, рот - центр общения, но, если бы стоял выбор между хорошей лошадью и так себе людьми - это достаточно банально, когда же лошадь оказывается более положительной героиней, чем замечательная семья – об этом стоит поразмышлять. Отсутствие лошади в нашей каждодневной жизни - удар по человеческой сущности, хотя, напоминает «Язык любви», существует миллионная армия наездников и сегодня в одной только Германии.
У Льва Толстого есть прекрасная повесть «Холстомер», большая часть которой написана от лица лошади. Прочитав «Холстомера», Тургенев сказал Толстому: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью».
Есть много общего между человеком и лошадью. Лоретта Вюртенбергер считает, что лошади и люди «идеально подходят друг другу по размеру… И когда лошади идут шагом или движутся рысью, у лошади такой же ритм движений, как и у идущего или бегущего человека».
Маяковский написал свое знаменитое стихотворение «Хорошее отношение к лошадям» в 1918 году. Это странное стихотворение. Маяковский совершенно однозначно примкнул к большевикам. Грабежи, изнасилования, убийства были темами дня, но он неожиданно вспомнил о человечности: написал о лошади.
… Лошадь упала! - Упала лошадь! - Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел и вижу глаза лошадиные...
Улица опрокинулась,течет по-своему...
«Лошадь, не надо.Лошадь, слушайте - чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь».
Поскольку «каждый из нас по-своему лошадь», сердобольная русская литература полна лошадей. Еще раз о Толстом: в «Анне Карениной» Фру-Фру - английская лошадь графа Алексея Вронского, который на офицерских скачках, мечтая о победе, по небрежности сломал ей хребет и обрек на смерть. Падение лошади под Вронским, когда Анне стало страшно за своего любовника на публике и при муже - незабываемая страница мировой литературы и прелюдия ее самоубийства.
В этой связи укажу на автора работы «Последний век лошадей» Ульриха Раудффа, мысль которого приводится в «Языке любви»: «Лошадь находится между любящими женщинами и их мужьями как живая метафора любви. В нашем мире лошадь - единственное живое создание, которое представляет момент голизны».
Для меня самого лошади оставались довольно абстрактными понятиями, пока я не приобрел трех лошадей, строя дом в еще в мирном, украинском Крыму. Моим любимым конем был Индус - мы сдружились, хотя он оставался своенравным и диким. Несмотря на это, я на нем ездил по узким тропинкам горного Крыма. Индус не раз поскальзывался, камешки летели глубоко вниз, - но ничего, мы спаслись. Однажды около нудистского пляжа в Коктебеле люди играли в волейбол. Когда мяч появился над его головой, Индус встал на дыбы и сбросил меня. Я полетел спиной в песок, задержавшись левой ногой в стремени. Индус встал в сторонку и равнодушно смотрел на меня. Я уже больше на нем не катался. Так что love story о лошади в «Языке любви», которую с удовольствием я прочитал по-английски, открыла мне путь к литературным и автобиографическим воспоминаниям.
У Пушкина в поэме «Медном всадник» изображен Петр Первый на коне - скульптура французского скульптора Фальконе. Вот двойной поэтический портрет:
Какая дума на челе,
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
Гоголь в свой черед под конец «Мертвых душ» рисует картину русской тройки: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?… Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа… И косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».
Текст - имперский. Но с одной оговоркой. Кто же едет в этой птице-тройке? - Главный герой «Мертвых душ» - Павел Чичиков, отъявленный мошенник, при этом удачный делец.
По поводу душевного ренессанса «лошадиной» темы в книге Лоретты и Хубертуса: лошади - наиболее часто описанные живые создания в истории искусства после главных героев Евангелия. Кони Апокалипсиса и кони как сексуальные символы сосуществуют. Авторы «Языка любви» используют лаконичные слова знатока лошадей, Елизаветы фон Самсоновой: «После того, как мужчина слезает с женщины, он залезает на лошадь».
В нашем имперском государстве без лошадиного анекдота не обошлось. В 1947 году к 800-летию Москвы Сталин приказал создать памятник основателю города Юрию Долгорукому. Памятник скульптора Сергея Орлова понравился вождю народов, но он, кавказский мачо, удивился, почему князь сидит на кобыле, а не на коне. Лошади тут же присобачили мужские органы. На этом, однако, история не заканчивается. В 1964 году Хрущев, правитель страны, ехал по улице Горького и остановился перед памятником. Он его неприятно поразил тем, что у лошади Долгорукого слишком большой член. Было приказано оскопить коня.
Так вот, «хорошее отношение к лошадям» в России объединяет всех - кто за Путина и кто против него. Однако с гоголевских времен прошло около 200 лет, но тема птицы-тройки, с вопросом «куда ж несешься ты?» как и пушкинский вопрос «и где опустишь ты копыта?» остается самым острым русским вопросом.