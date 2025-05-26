По словам вице-мэра Вильяра Яаму, новое пляжное здание поможет сделать общественное пространство Штромки более целостным и удобным для пользователей.

«Новое пляжное здание придаст Штромке свежий облик и предоставит долгожданные удобства, сделав пляж ещё более комфортным и приятным местом для отдыха. Архитектурное решение открывает вид на море и создает логичное пространственное зонирование на променаде. Особенно важно, что здание будет использоваться круглый год и при необходимости может быть перемещено, что дает городу гибкость в планировании будущих решений. Радует и то, что проект отвечает ожиданиям местных жителей как с точки зрения функциональности, так и экологичности», – сказал Яаму.

На пляже Штромка будут построены два отдельно стоящих деревянных здания – башня спасателей и пляжное здание – общей площадью около 400 м². Двухэтажный сборный деревянный дом будет охлаждаться летом и отапливаться зимой, что делает его пригодным для круглогодичного использования. Оба здания при необходимости можно демонтировать и переместить, что позволяет использовать их в будущем в другом месте.

Старейшина района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур добавила, что новое пляжное здание дополнит парк Штромка необходимыми и долгожданными услугами.

«Пляжное здание создано совместно с местными жителями и с учетом их пожеланий. По предложениям горожан в здании появится просторная смотровая площадка, откуда приятно наблюдать за жизнью пляжа или наслаждаться захватывающими морскими пейзажами, кафе, открытое круглый год, а также, конечно, самое необходимое – душевые и современные туалеты», – рассказала Таммур.