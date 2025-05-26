Центральная криминальная полиция и Государственная прокуратура установили личность и объявили в международный розыск гражданина Марокко, которого есть основания подозревать в незаконном проникновении в прошлом году в систему клиентских карт Apotheka, управляемую компанией Allium UPI, и в скачивании данных.
На основании собранных в рамках уголовного производства доказательств есть основания подозревать 25-летнего гражданина Марокко Адрара Халида в незаконной загрузке данных из базы данных компании Allium UPI в феврале 2024 года.
Руководитель группы по ведению производств киберпреступлений Центральной криминальной полиции Реэмо Салупыльд сказал, что есть основания подозревать Адрара Халиди в том, что он получил доступ к базе данных, войдя в систему с учетной записью, обладающей правами администратора. Как именно он узнал пароль от этой учетной записи, еще выясняется.
«Независимо от того, насколько длинный и сложный пароль, этот случай хорошо показывает, что одного только пароля сегодня уже недостаточно. Киберпреступники находят все более изощренные способы получения доступа к аккаунтам, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем использовать двухфакторную аутентификацию - это создает дополнительный уровень защиты, который может оказаться решающим, если пароль все же окажется слит и попадет в чужие руки», - добавил он.
На данный момент полиция не установила фактов злоупотребления загруженными данными.
По словам государственного прокурора Вахура Верте, кража клиентских данных Apotheka вновь показывает, что киберпреступники не признают государственных границ, и данные эстонских компаний и жителей Эстонии представляют интерес даже для преступников, действующих за пределами страны.
«Это была одна из самых масштабных утечек данных в новейшей истории»
«Кража клиентских данных Apotheka затронула в прошлом году почти половину жителей Эстонии. Это была одна из самых масштабных утечек данных в новейшей истории. Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция в течение года работали над установлением личности подозреваемого. Преступление напрямую затронуло большое количество жителей Эстонии и подорвало чувство безопасности, поэтому особенно важно, что собранные доказательства приблизили нас к тому, чтобы действия подозреваемого могли получить правовую оценку в суде», - сказал Верте.
Госпрокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого. Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выдал ордер на арест Адрара Халиди. Центральная криминальная полиция объявила подозреваемого в международный розыск. Если его задержат в какой-либо стране на основании ордера, эта страна сможет экстрадировать его в Эстонию для привлечения к ответственности.
За последний год Бюро по расследованию киберпреступлений Центральной криминальной полиции установило подозреваемых, причастных к нескольким крупным кибератакам последних лет.
Центральная криминальная полиция объявила в международный розыск граждан Российской Федерации, подозревающихся в кибератаках, совершенных пять лет назад против эстонских государственных учреждений, а также гражданина РФ, организовавшего два года назад кражу данных компании Asper Biogene, и теперь гражданина Королевства Марокко, подозревающегося в краже клиентских данных Apotheka в прошлом году.