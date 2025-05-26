На основании собранных в рамках уголовного производства доказательств есть основания подозревать 25-летнего гражданина Марокко Адрара Халида в незаконной загрузке данных из базы данных компании Allium UPI в феврале 2024 года.

Руководитель группы по ведению производств киберпреступлений Центральной криминальной полиции Реэмо Салупыльд сказал, что есть основания подозревать Адрара Халиди в том, что он получил доступ к базе данных, войдя в систему с учетной записью, обладающей правами администратора. Как именно он узнал пароль от этой учетной записи, еще выясняется.

«Независимо от того, насколько длинный и сложный пароль, этот случай хорошо показывает, что одного только пароля сегодня уже недостаточно. Киберпреступники находят все более изощренные способы получения доступа к аккаунтам, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем использовать двухфакторную аутентификацию - это создает дополнительный уровень защиты, который может оказаться решающим, если пароль все же окажется слит и попадет в чужие руки», - добавил он.

На данный момент полиция не установила фактов злоупотребления загруженными данными.

По словам государственного прокурора Вахура Верте, кража клиентских данных Apotheka вновь показывает, что киберпреступники не признают государственных границ, и данные эстонских компаний и жителей Эстонии представляют интерес даже для преступников, действующих за пределами страны.

«Это была одна из самых масштабных утечек данных в новейшей истории»