Колонка Postimees Правительство боится говорить о деньгах и льет воду

Коалиционное соглашение - это документ, уместившийся на 74 страницах и напечатанный довольно мелким шрифтом, который разделен на тринадцать сфер. В каждой из них перечислен ряд обещаний, которые правительство должно реализовать.

Для более конкретных мер установлен четкий срок исполнения с точностью до квартала, что вносит прозрачность.

«При принятии новых государственных бюджетных обязательств мы исходим из принципа ответственности, решения принимаем взвешенно и в соответствии с финансовыми возможностями государства», - говорится в коалиционном договоре. Однако бросается в глаза, что соглашение тщательно избегает говорить о финансировании. Нигде не указано, сколько что-либо будет стоить.

Государственный бюджет Эстонии и так глубоко в минусе, а в коалиционном договоре много дорогих обещаний. Коалиция обещает отменить налоговую кривую (также называют «налоговым горбом»), сделать автоналог более выгодным, повысить зарплаты военнослужащих, учителей и работников культуры, продолжить индексацию пенсий, а также продолжить строительство четырехполосных шоссе, связывающих Таллинн с Тарту и Пярну.

Когда-то велись расчеты по поводу расходов на отмену налоговой кривой, и по их данным речь шла примерно о полумиллиарде евро - точной суммы, вероятно, не знает никто. Для всех жителей вновь устанавливается единая не облагаемая налогом сумма - 700 евро. Ставки подоходного и налога с оборота останутся на уровне 24 процентов, в качестве обоснования данного решения названа государственная оборона.