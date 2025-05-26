Колонка Postimees Правительство боится говорить о деньгах и льет воду

Длинное коалиционное соглашение содержит множество дорогостоящих обещаний, но избегает говорить о финансировании.
Коалиционное соглашение - это документ, уместившийся на 74 страницах и напечатанный довольно мелким шрифтом, который разделен на тринадцать сфер. В каждой из них перечислен ряд обещаний, которые правительство должно реализовать.
Для более конкретных мер установлен четкий срок исполнения с точностью до квартала, что вносит прозрачность.
«При принятии новых государственных бюджетных обязательств мы исходим из принципа ответственности, решения принимаем взвешенно и в соответствии с финансовыми возможностями государства», - говорится в коалиционном договоре. Однако бросается в глаза, что соглашение тщательно избегает говорить о финансировании. Нигде не указано, сколько что-либо будет стоить.
Государственный бюджет Эстонии и так глубоко в минусе, а в коалиционном договоре много дорогих обещаний. Коалиция обещает отменить налоговую кривую (также называют «налоговым горбом»), сделать автоналог более выгодным, повысить зарплаты военнослужащих, учителей и работников культуры, продолжить индексацию пенсий, а также продолжить строительство четырехполосных шоссе, связывающих Таллинн с Тарту и Пярну.
Когда-то велись расчеты по поводу расходов на отмену налоговой кривой, и по их данным речь шла примерно о полумиллиарде евро - точной суммы, вероятно, не знает никто. Для всех жителей вновь устанавливается единая не облагаемая налогом сумма - 700 евро. Ставки подоходного и налога с оборота останутся на уровне 24 процентов, в качестве обоснования данного решения названа государственная оборона.
Автоналог станет зависеть от количества несовершеннолетних детей в семье. Postimees, разумеется, поддерживает меры в пользу семей, однако подобная система семейной поддержки, заложенная в автонадоге, выглядит запутанной и сложно реализуемой. Скорее всего, она окажется и дорогостоящей.
Правительство намерено совместно с Эстонским олимпийским комитетом построить новый крупный спортзал для проведения масштабных мероприятий.
В главе коалиционного соглашения, посвященной госфинансам, говорится: «При принятии политических решений мы будем исходить из более долгосрочной перспективы, чем обычно - не только четырехлетней». Однако нельзя сказать, что это действительно отражено в тексте соглашения. Есть, конечно, пункты с пометкой «постоянная деятельность» вместо конкретного срока, но, как правило, речь идет об обещаниях, которые охватывают этот и следующий год; самые дальние уходят в первый квартал 2027 года.
В определенной степени это объяснимо: вряд ли коалиция просуществует дольше. В то же время соглашение производит впечатление обычного рабоче-бюрократического документа, в нем не просматривается обещанный «Ээсти 200» долгосрочный план, не хватает видения того, как сделать жизнь в будущем Эстонии лучше.
Стране нужен кабинет, который сможет сформировать позитивную картину будущего. Просто перераспределять бюджет - недостаточно. Особенно дорогостоящим выглядит обещание отменить налоговый горб. Сейчас, когда ситуация с бюджетом и так сложная, от таких шагов следовало бы воздержаться.