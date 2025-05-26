Меняются размеры некоторых пособий: проверьте, затронет ли это вас

Расчет пособий будет отделен от установленной ставки социальных пособий, что поможет лучше понять принципы формирования выплат.

Суммы пособий будут пересчитаны автоматически, и людям для этого ничего не нужно предпринимать самостоятельно. Новые суммы будут отражены уже в июньских выплатах.

Пособия увеличатся следующим образом:

Пособие на ребенка с тяжелой степенью нарушения здоровья или редким заболеванием увеличится с 161,09 евро до 180 евро.

Пособие на ребенка с глубокой степенью нарушения здоровья увеличится с 241,64 евро до 270 евро.

Пособие лицам трудоспособного возраста лицам с тяжелой степенью нарушения здоровья увеличится с 34,78–49,09 евро до 50 евро.

Пособие лицам трудоспособного возраста с глубокой степенью нарушения здоровья увеличится с 43,47–53,70 евро до 100 евро.

Таким образом, пособия для детей и людей трудоспособного возраста со средней степенью нарушения здоровья, а также для всех пенсионеров по старости будут округлены до полной суммы, чтобы упростить понимание их расчета.