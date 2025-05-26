РАЙНЕР САКС Жизнь Путина в опасности? Россия пытается приглушить предупреждающие сигналы от Трампа

В опубликованной Украиной информации об освобожденных пленных говорится, что среди освобожденных нет бойцов отряда «Азов», хотя были военнослужащие других подразделений, попавшие в плен при обороне Мариуполя. Бойцы «Азова» уже освобождались в ходе предыдущих обменов, поэтому сложно сказать, является ли это каким-то очень принципиальным подходом или просто совпадением.

Понятно, что некоторые группы в Украине, критикующие нынешнее украинское правительство, считают, что правительство не очень мотивировано вступаться за бойцов «Азова». Возможно, Россия со своей стороны пытается усилить это мнение.

По данным украинских чиновников, с начала войны из российского плена вернулись 5757 граждан Украины. Украинские власти не разглашают (и на то есть веские причины), сколько граждан Украины все еще удерживаются в качестве военнопленных в России или были заключены в тюрьму по обвинению в сотрудничестве с украинским правительством. На основании ранее опубликованных данных можно предположить, что в настоящее время у российских властей находится примерно столько же или немного больше граждан Украины, чем уже было возвращено.

Достоверной информации о количестве граждан России, захваченных Украиной, пока не опубликовано. Известно лишь, что для российских военнослужащих создана не одна колония содержания под стражей.

Атаки дронов в Украине и России