РАЙНЕР САКС Жизнь Путина в опасности? Россия пытается приглушить предупреждающие сигналы от Трампа

Российские власти вчера заявили, что украинские беспилотники летали над Курской областью в то же время, когда президент России улетал оттуда на своем вертолете. Таким образом, событие произошло 20 мая, однако информация была обнародована только 25 мая. Украинские источники не предоставили никаких пояснений относительно этого события, и вполне вероятно, что это скорее случай манипулирования информацией, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Самой важной целью может быть оказание влияния на президента США с целью создания впечатления личного нападения украинской армии на президента России. Судя по всему, российские власти рассчитали время публикации информации таким образом, чтобы нейтрализовать потенциальное негативное воздействие на членов администрации США ракетных атак российских военных на города Украины.
С этой же целью в статистике также преувеличиваются масштабы атак украинских беспилотников, однако реальный ущерб объектам, пораженным этими беспилотниками, замалчивается.
В одном из своих многочисленных выступлений в СМИ президент США весьма эмоционально заявил, что президент России изменился и убивает людей без всякой причины. Он также нашел возможность пожаловаться на риторику украинского президента. В целом сложилось впечатление, что президент США оправдывал свою неспособность разрешить ситуацию, а не искал возможности для дальнейших действий.
Это может стать небольшим тревожным звоночком для России, и не исключено, что в ближайшем будущем будет предпринята еще одна попытка проявить небольшую ложную инициативу. Например, встреча со спецпредставителем. Однако первым шагом должен стать обмен меморандумами между Украиной и Россией об условиях, необходимых для обеспечения прекращения огня в ближайшие дни.
Обмен пленными завершен
Обмен тысячи военнопленных с каждой стороны, согласованный в Стамбуле, завершился вчера передачей третьей группы военнопленных. В своих сообщениях в социальных сетях Россия попыталась создать впечатление, что наиболее ценные категории пленных не подлежат обмену.
В опубликованной Украиной информации об освобожденных пленных говорится, что среди освобожденных нет бойцов отряда «Азов», хотя были военнослужащие других подразделений, попавшие в плен при обороне Мариуполя. Бойцы «Азова» уже освобождались в ходе предыдущих обменов, поэтому сложно сказать, является ли это каким-то очень принципиальным подходом или просто совпадением.
Понятно, что некоторые группы в Украине, критикующие нынешнее украинское правительство, считают, что правительство не очень мотивировано вступаться за бойцов «Азова». Возможно, Россия со своей стороны пытается усилить это мнение.
По данным украинских чиновников, с начала войны из российского плена вернулись 5757 граждан Украины. Украинские власти не разглашают (и на то есть веские причины), сколько граждан Украины все еще удерживаются в качестве военнопленных в России или были заключены в тюрьму по обвинению в сотрудничестве с украинским правительством. На основании ранее опубликованных данных можно предположить, что в настоящее время у российских властей находится примерно столько же или немного больше граждан Украины, чем уже было возвращено.
Достоверной информации о количестве граждан России, захваченных Украиной, пока не опубликовано. Известно лишь, что для российских военнослужащих создана не одна колония содержания под стражей.
Атаки дронов в Украине и России
В ходе вчерашнего авиаудара российской армии было выпущено 9 баллистических ракет «Искандер», 55 крылатых ракет Х-101 и «Кайбер», одна ракета Х-22 и 4 ракеты Х-59. Украинские ПВО уничтожили 54 крылатые ракеты, но не смогли перехватить баллистические ракеты.
На основании опубликованной на данный момент информации можно сказать, что атаки, приведшие к гибели и ранениям людей, были вызваны попаданиями баллистических ракет в жилые районы. Кроме того, в атаке было задействовано около 300 иранских беспилотников и беспилотников-ловушек.
Сегодня ночью Россия вновь повторила ракетную атаку и атаку с использованием беспилотников. В воздух поднялись 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, также около 300 иранских беспилотников, как известно, вторглись в воздушное пространство Украины. Одной из целей стала столица Киев. Сообщалось также об атаках с использованием беспилотников в Харькове и его окрестностях. Что касается ракет, то, по предварительной оценке, атаке подвергся район Староконстантиновки, где расположена база ВВС Украины.
Вчера и сегодня вечером из России поступали сообщения о полетах украинских беспилотников над Московской и Тульской областями, а также над Татарстаном. Вчера днем московские аэропорты некоторое время были закрыты для полетов. Тула и Татарстан являются важными центрами военной промышленности. Дальнейшей информации о нападениях пока нет.
О положении на фронтах
На фронтах темпы наступления российской армии остаются на уровне предыдущих месяцев.
Активность ударов российской армии на Курско-Сумско-Белгородском направлении остается высокой. Возобновились попытки вторжения в Сумскую область Украины, и российским подразделениям удалось обосноваться в этом районе непосредственно вдоль границы.
Однако украинские подразделения продолжают действовать на территории России.
На направлении Харькова российская армия продолжила атаки еще в двух точках, помимо города Волчанск, однако признаков крупного наступления, по крайней мере, на данный момент, не наблюдается.
Активность российских частей на Купянском направлении была низкой. Продолжаются интенсивные атаки в направлении Лимана, однако российские части не могут продвинуться вперед. На направлении Северска российские части бездействовали.
На Бахмутском направлении вчера в районе Часова Яра усилилась активность российских подразделений, однако никаких изменений на линии фронта достигнуто не было. В населенном пункте Торецк российские подразделения проявили умеренную активность, бои продолжаются в серой зоне.
На Покровском направлении темпы наступления российских подразделений на протяжении последних двух недель остаются стабильно высокими. Попытка просто обойти город с юга не увенчалась успехом. Удалось добиться определенного прогресса восточнее Покровска, который в настоящее время является наиболее проблемным районом обороны Украины по всей линии фронта.
К юго-западу от Донецка продолжаются интенсивные обстрелы, однако существенных изменений на линии фронта вчера не произошло.
На южном фронте российские части предприняли несколько атак в направлении Орехова, но они не увенчались успехом. В районе островов Днепра продолжаются рейдовые попытки спецподразделений высадиться на некоторые из островов, которые пока не принесли устойчивого успеха.
Вчера источники в украинской армии подтвердили, что три дня назад спецподразделение военной разведки (ГУР) атаковало поезд, перевозивший моторное топливо для российских подразделений. Ранее информация о поражении движущихся поездов поступала довольно редко.