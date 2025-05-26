Таблица Цены на автохлам резко упали

Цена на металлолом за год значительно упала, следует из статистики Kuusakoski. За год цена за тонну автохлама снизилась с 230 евро до 180 евро, что составляет падение на целых 22 процента. Если год назад за тонну габаритной стали платили 255 евро, то сейчас только 210 евро, то есть снижение на 18 процентов.

Цена за тонну меди год назад составляла 8100 евро, сейчас всего 7000 евро, то есть на 14 процентов меньше. Цена за тонну алюминиевого литья упала с 1530 до 1500 евро, а цена на латунь снизилась с 5070 до 4800 евро.

Фото: Kuusakoski

По словам члена правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа, за последний месяц на рынке металлов наметились признаки стабилизации после неожиданного решения президента США Дональда Трампа приостановить введение запланированных на 90 дней пошлин.

«Эта временная пауза, предназначенная для проведения переговоров с торговыми партнерами, оказала успокаивающее влияние как на фондовые, так и на сырьевые рынки, несмотря на колебания в конце прошлой недели, когда Трамп угрожал Европе еще более быстрыми и масштабными пошлинами», - сказал он.