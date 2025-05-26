Дизельный скандал: два экс-менеджера VW приговорены к тюремному заключению

Такое решение огласил в понедельник, 26 мая, земельный суд в Брауншвейге. Еще двум фигурантам дела, возбужденного в рамках так называемого дизельного скандала, назначены условные сроки. Судебный процесс длился почти четыре года.

Как передает агентство dpa, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен бывший руководитель отдела разработки дизельных двигателей VW. Экс-главе отдела электронных систем привода назначено 2 года и 7 месяцев лишения свободы. Самый высокопоставленный фигурант дела - бывший директор по развитию марки Volkswagen - приговорен к 1 году и 3 месяцам условно, экс-руководитель одного из отделов - к 1 году и 10 месяцам условно.

Приговор может быть обжалован

Обвинение требовало сроков заключения от двух до четырех лет и считало уместным условный приговор лишь для одного подсудимого. Защита настаивала на трех оправдательных решениях и одном предупреждении. Обвиняемые отрицают свою вину и называют себя пешками в дизельном скандале, разгоревшемся несколько лет назад.