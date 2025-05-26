Трамп заявил, что Путин сошел с ума. Кремль не стал спорить

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то произошло. Он окончательно сошел с ума! Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам Украины абсолютно без всякой причины», - написал Трамп в своем аккаунте в собственной соцсети Truth Social.