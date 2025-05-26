Skip to footer
Пн, 26.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Трамп заявил, что Путин сошел с ума. Кремль не стал спорить

Обновлено 26 мая 2025, 13:15
Путин в военном тренажере во время посещения 344-го центра комплектования и переподготовки летного состава Минобороны РФ, Торжок, Тверская область, Россия, 27 марта 2024 года.

Пресс-секретарь Путина прокомментировал резкую критику в адрес президента России, которую позволил себе Дональд Трамп. Президент США заявил, что с Путиным что-то произошло, после чего он «окончательно сошел с ума».

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то произошло. Он окончательно сошел с ума! Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам Украины абсолютно без всякой причины», - написал Трамп в своем аккаунте в собственной соцсети Truth Social.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх