Жители Эстонии работают больше, чем в среднем по ЕС

Согласно свежим данным Eurostat, в 2024 году средняя фактическая продолжительность рабочей недели в Эстонии составила 36,5 часа, что выше среднего показателя по Европейскому союзу, 36 часов, пишет Rus.ERR.
Десять лет назад средняя продолжительность фактической рабочей недели в ЕС составляла 37 часов.
При этом внутри Евросоюза по-прежнему наблюдаются значительные различия. Дольше всех в 2024 году работали в Греции, где рабочая неделя составляла в среднем 39,8 часа, за которой ней следовали Болгария (39), Польша (38,9) и Румыния (38,8).
Наименьшую нагрузку имели работники в Нидерландах - всего 32,1 часа в неделю, а также в Дании, Германии и Австрии, где этот показатель составляет 33,9 часа.