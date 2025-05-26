Жители Эстонии работают больше, чем в среднем по ЕС

Десять лет назад средняя продолжительность фактической рабочей недели в ЕС составляла 37 часов.

При этом внутри Евросоюза по-прежнему наблюдаются значительные различия. Дольше всех в 2024 году работали в Греции, где рабочая неделя составляла в среднем 39,8 часа, за которой ней следовали Болгария (39), Польша (38,9) и Румыния (38,8).