Истребители НАТО на прошлой неделе семь раз сопроводили российские самолеты

19 мая истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата транспортного самолета Ан-26, летевшего из материковой части России в Калининградскую область в международном воздушном пространстве.

Самолет летел без включенного транспондера, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

20 мая истребители НАТО были подняты по тревоге, чтобы опознать истребитель Су-30 и российский штурмовик Су-24М, которые вылетели из Калининградской области и потом вернулись в нее.

Оба самолета летели без включенных транспондеров, без плана полета и без радиосвязи с РЦУП.

22 мая натовские истребители поднимались в воздух, чтобы опознать бомбардировщик Су-2, вылетевший из Калининградской области и вернувшийся туда.

Самолет летел без включенного транспондера, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с РЦУП.

23 мая истребители НАТО были подняты по тревоге, чтобы идентифицировать два истребителя Су-30, летевших с материковой части России в Калининградскую область в международном воздушном пространстве. Самолеты летели с включенным радиолокационным ответчиком, без плана полета и поддерживали радиосвязь с РЦУП.

24 мая истребители Альянса сопроводили разведывательный самолет Ил-20, летевший с материковой части России в Калининградскую область.

Самолет летел с включенным транспондером, без плана полета и поддерживая радиосвязь с РЦУП.

25 мая истребители НАТО были подняты по тревоге, чтобы идентифицировать два российских штурмовика Су-24М, которые вылетели из Калининградской области и вернулись туда.

Самолеты летели без радиолокационных ответчиков, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с РЦУП.