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Истребители НАТО на прошлой неделе семь раз сопроводили российские самолеты

Голландские истребители F-35.

Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе совершили семь вылетов для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

19 мая истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата транспортного самолета Ан-26, летевшего из материковой части России в Калининградскую область в международном воздушном пространстве.

Самолет летел без включенного транспондера, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

20 мая истребители НАТО были подняты по тревоге, чтобы опознать истребитель Су-30 и российский штурмовик Су-24М, которые вылетели из Калининградской области и потом вернулись в нее.

Оба самолета летели без включенных транспондеров, без плана полета и без радиосвязи с РЦУП.

22 мая натовские истребители поднимались в воздух, чтобы опознать бомбардировщик Су-2, вылетевший из Калининградской области и вернувшийся туда.

Самолет летел без включенного транспондера, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с РЦУП.

23 мая истребители НАТО были подняты по тревоге, чтобы идентифицировать два истребителя Су-30, летевших с материковой части России в Калининградскую область в международном воздушном пространстве. Самолеты летели с включенным радиолокационным ответчиком, без плана полета и поддерживали радиосвязь с РЦУП.

24 мая истребители Альянса сопроводили разведывательный самолет Ил-20, летевший с материковой части России в Калининградскую область.

Самолет летел с включенным транспондером, без плана полета и поддерживая радиосвязь с РЦУП.

25 мая истребители НАТО были подняты по тревоге, чтобы идентифицировать два российских штурмовика Су-24М, которые вылетели из Калининградской области и вернулись туда.

Самолеты летели без радиолокационных ответчиков, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с РЦУП.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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