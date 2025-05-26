Опрос: большая часть жителей Эстонии старается брать в магазинах товары по акции

«Каждый год в своем исследовании мы оцениваем общее настроение людей и их отношение к собственному финансовому положению, на этой основе формируем индекс оптимизма - и он явно отражает, что ситуация в Эстонии довольно посредственная. В Литве, например, все гораздо лучше, а Латвия находится где-то посередине. Больше всего людей сейчас волнуют цены на продукты, а также, разумеется, война, о которой вновь стали чаще задумываться на фоне последних новостей», - отметил Виллемс в пресс-релизе.

Понятно, что главным фактором, влияющим на поведение потребителей сегодня, остается цена. Конечно, у многих есть любимые бренды и магазины, в которые они обычно заходят, но окончательное решение чаще всего принимается исходя из того, где нужный товар можно купить дешевле всего. Это вынуждает торговые сети чаще делать скидки на определенные позиции.

При этом наибольшие уценки делаются на товары необязательного спроса - вино, пиццу, сладости и чипсы, а товары первой необходимости - соль, молоко или зубная паста - обычно не попадают под акции, так как покупатель возьмет их в любом случае.