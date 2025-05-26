Опрос: большая часть жителей Эстонии старается брать в магазинах товары по акции

В условиях высоких цен и инфляции эстонцы стали все чаще обращать внимание на товары со скидками и готовы ради лучшего предложения отправиться даже в другой магазин, рассказал бизнес-менеджер исследовательской компании NielsenIQ Эрленд Виллэмс на недавней торговой конференции StrongPoint Baltic Retail Forum.
«Каждый год в своем исследовании мы оцениваем общее настроение людей и их отношение к собственному финансовому положению, на этой основе формируем индекс оптимизма - и он явно отражает, что ситуация в Эстонии довольно посредственная. В Литве, например, все гораздо лучше, а Латвия находится где-то посередине. Больше всего людей сейчас волнуют цены на продукты, а также, разумеется, война, о которой вновь стали чаще задумываться на фоне последних новостей», - отметил Виллемс в пресс-релизе.
Понятно, что главным фактором, влияющим на поведение потребителей сегодня, остается цена. Конечно, у многих есть любимые бренды и магазины, в которые они обычно заходят, но окончательное решение чаще всего принимается исходя из того, где нужный товар можно купить дешевле всего. Это вынуждает торговые сети чаще делать скидки на определенные позиции.
При этом наибольшие уценки делаются на товары необязательного спроса - вино, пиццу, сладости и чипсы, а товары первой необходимости - соль, молоко или зубная паста - обычно не попадают под акции, так как покупатель возьмет их в любом случае.
«Эта тенденция ясно показывает, что для людей цены в магазинах действительно выросли - или, по крайней мере, складывается такое ощущение. Поэтому люди перемещаются между магазинами, ищут скидки и при необходимости меняют свои привычки ради лучших предложений. Здесь появляется важная роль технологий, которые ритейлеры могут применять для более эффективного информирования покупателей о выгодных ценах. Многие уже видели электронные ценники, связанные с центральной системой магазина», - говорит Антон Марченко, менеджер по работе с ключевыми клиентами эстонского филиала крупнейшей балтийской компании в сфере торговых технологий StrongPoint.
Это позволяет гораздо проще демонстрировать клиентам актуальную цену на товар и, кроме того, помогает избежать путаницы, когда срок акции уже прошел, но бумажные ценники еще не заменили.
Интересный результат исследования: часть покупателей уже прибегает к современным инструментам искусственного интеллекта, чтобы найти лучшие предложения. По данным опроса, 24 процента эстонцев в процессе покупок используют ИИ. Чаще всего это различные сервисы для сравнения цен в магазинах и поиска самой выгодной покупки, а также рекомендации по выбору товаров.
При всем этом, исследование показывает, что 90 процентов решений о покупке принимаются непосредственно в магазине: человек решает на месте, какую продукцию и по какой цене он приобретет. Это определяется всевозможными выкладками, купонами, расположением товаров на полках, рекламными табличками и плакатами. Все это вместе влияет на конечный выбор.
«Результат вполне логичен - люди все равно хотят видеть, трогать, пробовать и оценивать товар, а это возможно только в самом магазине. Современные цифровые инструменты играют важную роль, но и у традиционной розницы свои преимущества. Очевидно, что физические магазины никуда не исчезнут, и торговцы все больше задумываются о том, как с помощью технологий сделать шопинг максимально удобным для покупателей», - отметил Марченко.