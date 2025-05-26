Буи преткновения: пограничники Эстонии и России не пришли к согласию

22 мая в Нарва-Йыэсуу прошли переговоры пограничных служб Эстонии и России по поводу установки буев на границе по реке Нарва, однако, по словам министра внутренних дел Игоря Таро, окончательной договоренности достичь не удалось, пишут «Деловые ведомости».
«Российская сторона по какой-то причине просто отклоняет предложения по координатам в достаточно большом количестве, никак это не аргументируя», - заявил Игорь Таро, подчеркнув, что решения до сих пор нет.
«Конечно же, для безопасности навигации мы оставляем себе право в конце концов поставить буи там, где мы это имеем право это сделать, и без согласования, если согласовать это будет никак невозможно. Пытаются как-то договориться, но просто ничего внятного, адекватного с другой стороны не слышно», - добавил министр внутренних дел.
Обычно весной, после согласования пограничников двух стран на реке устанавливаются буи, обозначающие линию границы для рыбаков и капитанов малых судов.
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