Буи преткновения: пограничники Эстонии и России не пришли к согласию

«Российская сторона по какой-то причине просто отклоняет предложения по координатам в достаточно большом количестве, никак это не аргументируя», - заявил Игорь Таро, подчеркнув, что решения до сих пор нет.

«Конечно же, для безопасности навигации мы оставляем себе право в конце концов поставить буи там, где мы это имеем право это сделать, и без согласования, если согласовать это будет никак невозможно. Пытаются как-то договориться, но просто ничего внятного, адекватного с другой стороны не слышно», - добавил министр внутренних дел.