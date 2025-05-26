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Финляндия срочно вызвала российского посла

Россия и Финляндия

Министерство иностранных дел Финляндии срочно вызвало российского посла в связи с тем, что в пятницу два российских военных самолета нарушили воздушное пространство страны, сообщает RUS TVNET.

Обе российские машины ненадолго вторглись в воздушное пространство Финляндии неподалеку от города Порвоо. Это первое подобное происшествие с февраля текущего года.

По факту инцидента начато расследование, сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Ожидается, что в ходе беседы в МИД Финляндии российскому послу Павлу Кузнецову будет предложено дать объяснения по поводу данного нарушения.

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