Присоединиться к субботнику по посадке деревьев в Ласнамяэ приглашаются все желающие

«В этом году в честь каждого новорожденного в столице Таллинн высадит в городском пространстве по одному дереву. Благодаря этому начинанию в нашем районе появится более 300 новых деревьев, - сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. - Старт проекту в Ласнамяэ будет дан в предстоящий четверг. Присоединиться к мероприятию могут все жалеющие - это отличная возможность приобщиться к садоводству и почувствовать себя частью все более зеленой столицы».

Совместная посадка деревьев состоится в четверг, 29 мая в 18:00 на зеленых зонах улицы Синимяэ, 5a и 7a. Участникам будут предоставлены все посадочные материалы, включая защитные перчатки. Помимо участия в посадочных работах, на субботнике можно получить практические знания по посадке и уходу за деревьями. Главный дендролог Таллиннского ботанического сада Олев Абнер расскажет, почему деревья - сердце города и как они влияют на улучшение и оздоровление жилой среды.

Проект продолжится в течение лета и на других улицах Ласнамяэ.