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Русский театр обнародует свое новое название в начале июня

Русский театр.

Русский театр, в прошлом году не исключавший возможности своего переименования, обещает представить новое название учреждения в начале июня, сообщает Rus.ERR.

«Разговор о смене названия мы начали еще в мае 2024 года. Прошел год, и это говорит о том, насколько серьезно мы подошли к этому вопросу. Мы широко обсуждали тему - как внутри коллектива, так и с привлечением общественности», - рассказала директор Русского театра Анне Ли Пяйв в интервью «Актуальной камере».

«Новое название уже есть, но озвучим мы его в начале июня», - добавила Пяйв.

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