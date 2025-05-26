Русский театр обнародует свое новое название в начале июня

«Разговор о смене названия мы начали еще в мае 2024 года. Прошел год, и это говорит о том, насколько серьезно мы подошли к этому вопросу. Мы широко обсуждали тему - как внутри коллектива, так и с привлечением общественности», - рассказала директор Русского театра Анне Ли Пяйв в интервью «Актуальной камере».