Пожар в многоквартирном доме: пострадавшая скончалась в больнице

Сообщение о пожаре в Лихула на Таллиннском шоссе, где из квартиры на третьем этаже валил густой дым, поступило в Центр тревоги вскоре после двух часов дня в пятницу, 23 мая.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, соседям удалось открыть дверь квартиры, но они не смогли войти из-за густого черного дыма. Спасатели вынесли из квартиры пожилую женщину, которую передали медикам скорой помощи.

К сожалению, спасти ее жизнь не удалось, и на следующий день она скончалась в больнице.

В квартире был установлен датчик дыма, но неизвестно, работал ли он.

На тушение пожара ушло час и 20 минут. Во время тушения пожара квартиры на нижних этажах пострадали от воды.