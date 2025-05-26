Моника Хауканымм Управление Таллинном: дорого и из рук вон плохо

Все объясняется тем, что если раньше охрана патрулировала и в самое горячее время - и по пятницам, и ночью по субботам, то новый старейшина района решил, что охранники могут заканчивать смену уже в 23:00. То есть для новой власти важно не то, сколько инцидентов удается предотвратить, а чтобы патрули было видно как можно большему числу людей… Впереди лето, и я настоятельно рекомендую новому старейшине Кесклинна Сандеру Андла в интересах безопасности горожан позволить патрулям вновь работать и в ночное время!

Бездумное сокращение персонала

Хотя мэр Евгений Осиновский пытается ублажать слух горожан речами о сокращении чиновников, есть весьма важный нюанс - об экономии речи, увы, не идет. Приведу несколько примеров.

Хотя новая власть называет сокращение числа сотрудников городских учреждений оптимизацией городского аппарата, на самом деле сократили не высокопоставленных бюрократов, а ключевых сотрудников, которые работали так сказать на передовой - напрямую с населением. Иными словами, из-за таких изменений власть отдалилась от людей.

Прошлой осенью перед районными управами поставили задачу: сократить десять процентов персонала, при этом не было понимания того, как работают районные управы. Одна старейшина от «Ээсти 200» даже написала статью, где призналась, что занимается лишь тем, что пересылает письма жителей района в другие городские учреждения.