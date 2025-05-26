Моника Хауканымм Управление Таллинном: дорого и из рук вон плохо

Власть в Таллинне сменилась чуть более года назад. Этого времени более чем достаточно, чтобы оценить результаты работы новой коалиции. Соцсети и районные газеты пестрят новостями о небывалых успехах. Однако как обстоят дела на самом деле? Об этом рассуждает заместитель председателя Таллиннского горсобрания (Центристская партия) Моника Хауканымм.
В качестве успешных проектов преподносятся объекты, построенные во время правления Центристской партии, например трамвай до Старого порта, виадук Тонди и игровая площадка на Башенной площади в Старом городе. Однако новых инициатив немного, хотя, возможно, в данной ситуации это к лучшему, поскольку все начинания нынешней коалиции совершенно непродуманны и создают множество проблем. Вспомним хотя бы транспортный хаос на Палдиском шоссе или аллею дорожных знаков на бульваре Каарли. Потерпела новая власть провал и с уборкой снега; ситуация разрешилась только благодаря аномально теплой зиме.
Городская среда - унылая
Если при прежней власти проблема арендных электросамокатов стала постепенно решаться, были введены ограничения скорости и зоны парковки, то сейчас на тротуарах повсюду арендные мопеды, при этом новая власть еще девять месяцев назад, зная, что такая проблема возникнет, предпочла бездействовать. Обещанных карманов для парковки горожане так и не дождались.
Все мы помним, как прежнюю власть ругали за то, что красная разметка на временных велодорожках в центре города быстро стирается. Но ведь это были временные тестовые участки, не предназначенные для долговременного использования. Осенью прошлого года были полностью перестроены некоторые велодорожки, но и на них разметка за несколько месяцев частично исчезла. Например, на бульваре Мере ее можно найти лишь при внимательном рассмотрении, так что сейчас она заметна даже хуже, чем прежние красные велодорожки.
История с мусорками превратилась в настоящий фарс. Осенью 2024 года закончился договор, согласно которому город бесплатно пользовался сотнями уличных урн. Только когда их начали демонтировать, вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере вспомнил, что обещал решить эту проблему еще несколько месяцев назад.
Сначала он попытался переложить ответственность на районные управы, затем начал заниматься организацией госпоставки, причем дважды. В первый раз оказалось, что победителем тендера мог оказаться тот же поставщик, который ранее предоставлял бесплатные урны, и чтобы этого избежать, госпоставку отменили и объявили о новом тендере. В результате урн стало намного меньше, а налогоплательщикам приходится платить намного больше.
Для обеспечения общественного порядка в летние месяцы управа района Кесклинн обычно привлекала охранные фирмы, в задачи которых также входило вмешиваться в ситуацию, чтобы она не обострилась до такой степени, когда необходимы уже полиция или скорая помощь. Как правило, они утихомиривали компании, распивавшие алкоголь в общественных местах, или помогали несовершеннолетним, гуляющим в позднее время.
В последний год моего руководства районной управой Кеслинна охранные патрули за лето были вынуждены пресекать потенциально опасные ситуации 1733 раза! Каждая из этих ситуаций могла перерасти в нечто более серьезное. При новой городской власти охранная фирма зафиксировала только 460 случаев. Было бы наивно полагать, что за один год городская среда стала в три с лишним раза безопаснее.
Все объясняется тем, что если раньше охрана патрулировала и в самое горячее время - и по пятницам, и ночью по субботам, то новый старейшина района решил, что охранники могут заканчивать смену уже в 23:00. То есть для новой власти важно не то, сколько инцидентов удается предотвратить, а чтобы патрули было видно как можно большему числу людей… Впереди лето, и я настоятельно рекомендую новому старейшине Кесклинна Сандеру Андла в интересах безопасности горожан позволить патрулям вновь работать и в ночное время!
Бездумное сокращение персонала
Хотя мэр Евгений Осиновский пытается ублажать слух горожан речами о сокращении чиновников, есть весьма важный нюанс - об экономии речи, увы, не идет. Приведу несколько примеров.
Хотя новая власть называет сокращение числа сотрудников городских учреждений оптимизацией городского аппарата, на самом деле сократили не высокопоставленных бюрократов, а ключевых сотрудников, которые работали так сказать на передовой - напрямую с населением. Иными словами, из-за таких изменений власть отдалилась от людей.
Прошлой осенью перед районными управами поставили задачу: сократить десять процентов персонала, при этом не было понимания того, как работают районные управы. Одна старейшина от «Ээсти 200» даже написала статью, где призналась, что занимается лишь тем, что пересылает письма жителей района в другие городские учреждения.
Сокращать работников управ было большой ошибкой, поскольку именно они ближе всего к людям и их проблемам. Оптимизировать систему городского управления надо было за счет более высоких постов. А на места старейшин не должны назначаться люди, которые даже не понимают сути своих обязанностей.
Заслуживает внимания и то, как происходили увольнения. Когда новая коалиция пришла к власти, Осиновский на первом общем собрании сказал, что хотя городские СМИ будут закрыты, сотрудники других подразделений смогут спокойно продолжать работать. Это оказалось неправдой. В скором времени стали появляться интервью и поползли слухи о том, как Осиновский хвастался грядущими массовыми сокращениями, которые руководители учреждений никак не могли прокомментировать своим подчиненным.
Осенью многих уволили, однако Осиновский продолжил хвалиться, что уволит еще 200 человек. Оптимизацией системы управления и заменой неэффективных чиновников занималась и прежняя власть, но подход был принципиальной иным.
Складывается впечатление, что цель новой власти - просто разрушить действовавшую структуру городского управления, чтобы перед выборами можно было найти статью расходов и продемонстрировать «экономию». Ну и что с того, что налогоплательщик ничего не выиграл - бюджет города, которым до недавнего времени управляли эффективно, благодаря новой власти вырос настолько, что пришлось увеличивать долговую нагрузку!
Мнение горожан больше никого не интересует
Как утверждает новая власть, основное сокращение произошло в сфере коммуникации. Городские СМИ были значительно урезаны еще при прошлой власти, однако теперь их и вовсе закрыли. Остался один отдел, оказывающая медийные услуги фирма и советники, которые находятся в непосредственном подчинении Осиновского. Однако проблема не только в мэре.
Городские официальные каналы информации на всех уровнях без зазрения совести используются для саморекламы. Все зашло настолько далеко, что ERJK (Комиссия по надзору за финансированием партий) вынуждена регулярно призывать к порядку мэра и старейшин, одновременно прося помощи у членов ревизионной комиссии горсобрания, чтобы положить конец политической рекламе за счет налогов горожан.
В то же время всн больше жалоб на то, что с работниками городской системы невозможно связаться. Так, перед изменением организации движения на улице Роозикрантси мнения жителей даже не спросили, а вице-мэр Кристьян Ярван прямо заявил, что у города нет ресурсов для вовлечения жителей. Подобных примеров достаточно. Старейшина Кристийне признала, что жители района не были привлечены к обсуждению, когда власти меняли порядок движения на улице Моони. В Пыхья-Таллинне людям навязывают трамвайный маршрут, который они не хотят.
Поэтому когда город заявляет о сокращении коммуникации, стоит понимать, что, к сожалению, сэкономить решили за счет коммуникации с жителями. Однако именно обратная связь от людей должна иметь ключевое значение при принятии решений.
Что можно сказать в заключение? Городом явно управляют хуже, чем раньше, зато намного дороже.