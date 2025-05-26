Вода в Тартумаа остается чистой: окончательная ясность наступит в четверг

Конец апреля в пригородах Тарту - Юленурме, Сойнасте и Тырванди - был омрачен масштабным всплеском заболеваний. После этого Департамент здороья несколько недель подряд брал пробы питьевой воды в этих районах. На прошлой неделе выяснилось, что хлорирование дало результаты - в анализах воды больше не обнаруживали кишечных бактерий.

Тем не менее, в этих местах по-прежнему действует рекомендация кипятить воду перед употреблением. Окончательный ответ ожидается в четверг, когда в Департамент здоровья должны поступить результаты третьего анализа воды. Если пробы окажутся чистыми, в Юленурме, Тырванди и Сойнасте можно будет использовать питьевую воду без предварительного кипячения.