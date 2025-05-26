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Вода в Тартумаа остается чистой: окончательная ясность наступит в четверг

Перевод: Валерия Ермакова
Вода из-под крана. Иллюстративное фото.

Лаборатория Tartu Veevärk прекратил хлорирование питьевой воды в районыах Юленурме, Сойнасте и Тырванди, так как анализы показали чистоту воды. Окончательное подтверждение будет получено в четверг, когда станут известны результаты последних проб.

Конец апреля в пригородах Тарту - Юленурме, Сойнасте и Тырванди - был омрачен масштабным всплеском заболеваний. После этого Департамент здороья несколько недель подряд брал пробы питьевой воды в этих районах. На прошлой неделе выяснилось, что хлорирование дало результаты - в анализах воды больше не обнаруживали кишечных бактерий.

Тем не менее, в этих местах по-прежнему действует рекомендация кипятить воду перед употреблением. Окончательный ответ ожидается в четверг, когда в Департамент здоровья должны поступить результаты третьего анализа воды. Если пробы окажутся чистыми, в Юленурме, Тырванди и Сойнасте можно будет использовать питьевую воду без предварительного кипячения.

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