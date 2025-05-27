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Самокаты, бессрочные договоры, сладости на могилах: скоро на кладбищах Таллинна вступают в силу новые правила (1)

Кладбище Лийва. Фото иллюстративное.

С 1 августа в Таллинне вступают в силу обновленные правила пользования кладбищами. В документе уточнены права посетителей, поставщиков услуг и пользователей могильных участков, а также введены новые требования, касающиеся экологии, оформления могил и порядка захоронений.

Новые правила разрешают присутствие на кладбищах домашних животных, а также передвижение на велосипедах и самокатах - при соблюдении общих городских правил. Пешеходам и пользователям легкого транспорта доступ открыт в любое время суток, тогда как передвигаться на моторных транспортных средствах можно только днем. Это ограничение связано с попытками вандализма и незаконного вывоза мусора в темное время.

Бетон и пластик под запретом

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