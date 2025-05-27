Новые правила разрешают присутствие на кладбищах домашних животных, а также передвижение на велосипедах и самокатах - при соблюдении общих городских правил. Пешеходам и пользователям легкого транспорта доступ открыт в любое время суток, тогда как передвигаться на моторных транспортных средствах можно только днем. Это ограничение связано с попытками вандализма и незаконного вывоза мусора в темное время.