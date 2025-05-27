С 1 августа в Таллинне вступают в силу обновленные правила пользования кладбищами. В документе уточнены права посетителей, поставщиков услуг и пользователей могильных участков, а также введены новые требования, касающиеся экологии, оформления могил и порядка захоронений.
Новые правила разрешают присутствие на кладбищах домашних животных, а также передвижение на велосипедах и самокатах - при соблюдении общих городских правил. Пешеходам и пользователям легкого транспорта доступ открыт в любое время суток, тогда как передвигаться на моторных транспортных средствах можно только днем. Это ограничение связано с попытками вандализма и незаконного вывоза мусора в темное время.