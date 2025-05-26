Мерц: Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставленного Украине оружия

«Никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого в Украину, больше нет. Ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни со стороны нас. Со стороны американцев тоже нет», - сказал Мерц.

Мерц заявил, что Германия «сделает все возможное», чтобы продолжить оказывать поддержку Украине - в частности поэтому, рассказал канцлер, он недавно приезжал в Киев вместе с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском в рамках «коалиции желающих».