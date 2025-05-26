Мерц: Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставленного Украине оружия

Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое было поставлено Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, пишет «Медуза».
«Никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого в Украину, больше нет. Ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни со стороны нас. Со стороны американцев тоже нет», - сказал Мерц.
Мерц заявил, что Германия «сделает все возможное», чтобы продолжить оказывать поддержку Украине - в частности поэтому, рассказал канцлер, он недавно приезжал в Киев вместе с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском в рамках «коалиции желающих».
По его словам, это означает, что Украина может обороняться, «например, путем атак на военные позиции в России». Он добавил, что некоторое время назад этого не происходило - за очень редкими исключениями.