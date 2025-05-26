ИНТЕРВЬЮ Солдат эстонской военной миссии: раненый или мертвый – мы никого не оставляем на поле боя

Сейчас 36-летний младший фельдфебель Альберт Пальм находится на своей пятой миссии в Ираке, участвуя в международной военной операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve) в составе эстонского военного контингента. За свою жизнь он сделал много интересных поворотов в карьере, но всегда возвращался в ряды Сил обороны.
Пальм много лет служил в Скаутском батальоне, а сейчас проходит службу в Караульном батальоне. До этого он успел поработать поваром, охранником на судах и в сфере недвижимости, прежде чем окончательно понял, что его место - в Силах обороны.