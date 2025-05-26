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ИНТЕРВЬЮ Солдат эстонской военной миссии: раненый или мертвый – мы никого не оставляем на поле боя

Перевод: Ева Ойжинская
В Ираке младший фельдфебель Альберт Пальм, среди прочего, обучает солдат тому, как защищаться.

Сейчас 36-летний младший фельдфебель Альберт Пальм находится на своей пятой миссии в Ираке, участвуя в международной военной операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve) в составе эстонского военного контингента. За свою жизнь он сделал много интересных поворотов в карьере, но всегда возвращался в ряды Сил обороны.

Пальм много лет служил в Скаутском батальоне, а сейчас проходит службу в Караульном батальоне. До этого он успел поработать поваром, охранником на судах и в сфере недвижимости, прежде чем окончательно понял, что его место - в Силах обороны.

Со временем младший фельдфебель прошел обучение и повысил квалификацию по направлениям снайпера, парамедика, связиста, экипажа боевой машины и военной полиции. За образцовую службу он был награжден крестом Сил обороны Эстонии. В апреле этого года он также получил медаль за долгую службу.

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