Эстонцы купили у шведов крупное предприятие

Основанная на эстонском капитале компания Combiwood Grupp подписала договор о покупке расположенного в Выру лесопильного предприятия Toftan у шведской лесопромышленной компании Karl Hedin. Сделка вступит в силу после одобрения Департамента конкуренции.
«У Toftan отличная репутация, современные производственные мощности и преданная команда - все это прекрасно сочетается с нашими ценностями и амбициями, - сказал председатель правления Combiwood Grupp Янек Антипин. - Этим шагом мы продолжаем создавать добавленную стоимость на экспортных рынках, опираясь на сильные стороны нашей вертикально интегрированной группы».