Эстонцы купили у шведов крупное предприятие

«У Toftan отличная репутация, современные производственные мощности и преданная команда - все это прекрасно сочетается с нашими ценностями и амбициями, - сказал председатель правления Combiwood Grupp Янек Антипин. - Этим шагом мы продолжаем создавать добавленную стоимость на экспортных рынках, опираясь на сильные стороны нашей вертикально интегрированной группы».

Одна из самых современных лесопилок Южной Эстонии после сделки снова перейдет в руки эстонских владельцев. По утверждению Combiwood, это является логичным продолжением многолетнего сотрудничества компании с Toftan: предприятия вторичной переработки Combiwood Grupp уже 15 лет работают на территории Toftan и закупают там сырье через несколько дочерних компаний.