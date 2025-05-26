От домашнего офиса к удаленной работе за границей: жители Эстонии предпочитают работать, полеживая на средиземноморском побережье

По словам стратегического HR-партнера Luminor Лийз Мулласте, после пандемии COVID-19 трудовые привычки и образ жизни людей существенно изменились, а возможность работать удаленно обеспечивает компаниям важное конкурентное преимущество в глазах сотрудников.

Мулласте подчеркивает, что именно на компаниях лежит ответственность предлагать поддержку и возможности для укрепления психического здоровья своих сотрудников.

«Удаленная работа позволяет сменить обстановку, дает свободу и новые впечатления, что помогает предотвратить эмоциональное выгорание и способствует лучшему балансу между работой и личной жизнью. Эти возможности стали особенно важными после пандемии, когда требования к рабочему месту заметно изменились. Кроме того, работа в новой среде может повысить креативность и мотивацию, что положительно сказывается на эффективности сотрудников», - отмечает HR-партнер банка.

Возможность работать удаленно особенно ценится сотрудниками с детьми, которые хотят проводить школьные каникулы в другой стране.

С 2022 по 2024 годы сотрудники Luminor в Эстонии суммарно провели за границей 3125 рабочих дней. Больше всего дней было проведено в Испании (1014 дней), затем следуют Италия (421 день), Португалия (206 дней) и Греция (200 дней). На пятом месте - Великобритания, где сотрудники работали 174 дня.

«Статистика показывает, что интерес к удаленной работе в странах с более теплым климатом особенно возрастает зимой, когда у нас холодно и нестабильно. В средиземноморские страны обычно отправляются всей семьей и на более длительный срок, поэтому Испания и Италия входят в пятерку наиболее популярных направлений среди всех стран Балтии», - добавляет Мулласте.

По ее словам, уже около 15 процентов сотрудников компании воспользовались возможностью работать удаленно, причем некоторые из них уезжали за границу ради работы в более теплом климате более десяти раз.