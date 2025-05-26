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От домашнего офиса к удаленной работе за границей: жители Эстонии предпочитают работать, полеживая на средиземноморском побережье

Средиземноморский курорт. Фото иллюстративное.

Согласно статистике сотрудников банка Luminor, работники чаще всего выбирают для удаленной работы теплые средиземноморские страны. Испания занимает первое место и по количеству таких сотрудников, и по числу проведенных там дней. За ней следуют Италия, Португалия и Греция.

По словам стратегического HR-партнера Luminor Лийз Мулласте, после пандемии COVID-19 трудовые привычки и образ жизни людей существенно изменились, а возможность работать удаленно обеспечивает компаниям важное конкурентное преимущество в глазах сотрудников.

Мулласте подчеркивает, что именно на компаниях лежит ответственность предлагать поддержку и возможности для укрепления психического здоровья своих сотрудников.

«Удаленная работа позволяет сменить обстановку, дает свободу и новые впечатления, что помогает предотвратить эмоциональное выгорание и способствует лучшему балансу между работой и личной жизнью. Эти возможности стали особенно важными после пандемии, когда требования к рабочему месту заметно изменились. Кроме того, работа в новой среде может повысить креативность и мотивацию, что положительно сказывается на эффективности сотрудников», - отмечает HR-партнер банка.

Возможность работать удаленно особенно ценится сотрудниками с детьми, которые хотят проводить школьные каникулы в другой стране.

С 2022 по 2024 годы сотрудники Luminor в Эстонии суммарно провели за границей 3125 рабочих дней. Больше всего дней было проведено в Испании (1014 дней), затем следуют Италия (421 день), Португалия (206 дней) и Греция (200 дней). На пятом месте - Великобритания, где сотрудники работали 174 дня.

«Статистика показывает, что интерес к удаленной работе в странах с более теплым климатом особенно возрастает зимой, когда у нас холодно и нестабильно. В средиземноморские страны обычно отправляются всей семьей и на более длительный срок, поэтому Испания и Италия входят в пятерку наиболее популярных направлений среди всех стран Балтии», - добавляет Мулласте.

По ее словам, уже около 15 процентов сотрудников компании воспользовались возможностью работать удаленно, причем некоторые из них уезжали за границу ради работы в более теплом климате более десяти раз.

«Первая договоренность о работе из-за границы была заключена в Luminor в июле 2022 года, и с тех пор только в эстонском подразделении возможностью работать за рубежом воспользовались более 190 раз. Наши сотрудники работали удаленно практически во всех доступных по договоренности европейских странах, за исключением Лихтенштейна, и некоторые из них воспользовались этой возможностью более десяти, а порой и более двадцати раз», - рассказала HR-партнер Luminor.

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