ДАНИИЛ КУРАКИН При планировании развития города пешеход – король

Велосипед, само собой, классический пример, и поскольку он передвигается быстрее пешехода, чтобы не конфликтовать с ним за пространство на улице, ему выделяют велодорожку, которая позволяет быстрее и безопаснее передвигаться по городу.

Велосипедисту не нужно отвлекаться и объезжать пешеходов, а тем, в свою очередь, не нужно опасаться попасть под колеса. С появлением в Таллинне новых скутеров разделение потоков пешеходов и велосипедистов стало как раз актуальным, поэтому столице следует уделять безопасным велодорожкам больше внимания.

Микромобильный транспорт занимает мало места на дороге, а десяток припаркованных велосипедов занимают столько же места, сколько один припаркованный автомобиль. Она велодорожка в обе стороны может занимать всего одну полосу автомобиля, но количество людей, которая она может пропускать через себя, в несколько раз больше. Если она сделана правильно, конечно же, будучи отделенной не только от потока пешеходов, но и от дороги.

Далее следует общественный транспорт, и тут все уже зависит от конкретных направлений и потоков. Самым комфортным и сбалансированным видом общественного транспорта является трамвай, который может вмещать в себя больше людей чем автобус, при этом не требует дорогостоящую инфраструктуру уровня метро.