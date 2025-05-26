Финское следствие не хочет строить домыслы о причинах авиакатастрофы

Трагедия произошла неделю с небольшим назад в Эура в Сатакунта, где столкнулись и упали два вылетевших из Эстонии гражданских вертолета.

Финская центральная криминальная полиция (KRP) расследует аварию в Эура как серьезное нарушение безопасности движения, сопровождавшееся гибелью людей.

KRP ведет расследование в сотрудничестве с эстонскими властями. KRP расследует аварию и предшествовавшие ему события, Финское управление расследования несчастных случаев (OTKES) отвечает за расследование соблюдения правил безопасности. Это расследование займет ориентировочно от девяти до двенадцати месяцев.

Директор по расследованию Янне Котиранта сказал, что на этом этапе OTKES не будет спекулировать о причинах аварии.