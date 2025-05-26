«Американцы ничего похожего не видели»: как иностранные студенты Гарварда переживают атаку Трампа на вуз

«Один и тот же сценарий с авторитаризмом»

В Гарварде сейчас учатся 6793 иностранцев: это около 27% от общего числа студентов.

Студенческую визу иностранные студенты получают ее на основании документов, которые им оформляет Гарвард, и она дает выпускникам право еще два-три года работать в США. А значит, многие выпускники сейчас тоже оказались в зоне риска.

«В пятницу, на следующий день после объявления запрета многие из тех, кто уже выпустился год-два назад, не смогли выйти на работу, потому что они не понимали, могут ли они работать или им теперь это запрещено», - рассказала Би-би-си Кузнецова. Работа в США без разрешения - это серьезное правонарушение, которое грозит отказом в получении грин-карты или гражданства в будущем.

У Кузнецовой есть знакомые студенты Гарварда, которые под влиянием новостей решили не искать работу в США после окончания обучения, а вернуться на родину. «Но есть люди, которые не могут поехать домой, - говорит она. - Я не могу вернуться в Россию. У нас очень много украинцев, белорусов. У нас есть люди из Афганистана, Венесуэлы, Палестины, Северной Кореи».

Если человек находится в США больше года, он лишается возможности подать на политическое убежище, поясняет она.