ОТ ПОЛИТОЛОГА «Они оставляют за собой пустыню и называют это миром»: мир в России не может быть мирным

Уже сейчас гуманитарная ситуация для миллионов мирных жителей Украины ужасающая. Многие миллионы людей нуждаются в доступе к медикаментам, пище, чистой воде и больше не имеют жилья. Хуже всего ситуация складывается в «восточных, северо-восточных и южных регионах Украины». Те самые регионы, которые, как утверждал Путин, он спасал и освобождал, начав свое полномасштабное вторжение.

Контроль над этой частью Украины является ключевой целью войны для России, которую Путин укрепил «аннексией» Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей в сентябре 2022 года, несмотря на то, что на тот момент у него не было полного контроля над этими территориями.

За столом переговоров Путин будет настаивать на признании этих аннексированных территорий частью России, наряду с аналогичным подтверждением аннексии Крыма. Боевые действия, бомбардировки и убийства прекратятся, но на их месте останется пустыня, которую Кремль превратил в эту часть страны.

Территория, находящаяся под контролем России, в отличие от завоеванных Римом древних бриттов, не может надеяться ни на что похожее на рост производительности, торговли и культуры. Вместо этого они будут поглощены социально-экономическими черными дырами, которые уже давно присутствуют в российском государстве.