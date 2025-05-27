В контексте активизации переговоров о прекращении российского вторжения в Украину понятию «мир» может предаваться разное значение. Политолог Томас Притчард обращает внимние, что в случае с Россией то, что Россия называет «миром», скорее всего, будет далеко не мирным.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Похоже, что рано или поздно переговоры о прекращении российского вторжения в Украину перерастут в более серьезные переговоры по установлению «мира» между двумя странами. В то время как прекращение гибели людей и разрушения украинской инфраструктуры является необходимым облегчением для осажденного народа Украины, «мир» не является абсолютной ценностью.
«Мир» - это то, что может быть определено и переопределено сильными мира сего, поэтому в этом контексте мы должны столкнуться с реальностью того, как выглядит достижение «мира» для России.
Тысячи лет назад римский историк Тацит попытался записать историю римских завоеваний на Британских островах. Как это часто делали римляне, он включал длинные речи главных героев этих событий с таким уровнем детализации, который он никогда не мог знать.
Наиболее значительную из этих речей произносит британский вождь по имени Калгак, который провозглашает римлян «грабителями мира» и заявляет: «Грабеж, резню и грабеж они ложно называют империей; они оставляют за собой пустыню и называют это миром». Это древнее изречение представляет намерения и последствия мира, который приносит пользу преступному кремлевскому режиму лучше, чем любая программа или заявление.
Мир как пустошь
Идея о том, что установление и провозглашение «мира» вторгшейся державой создает только пустыню, является типичным примером ужасных обстоятельств, которые могут произойти, если Россия сможет получить территорию в ходе все более вероятных переговоров.
Уже сейчас гуманитарная ситуация для миллионов мирных жителей Украины ужасающая. Многие миллионы людей нуждаются в доступе к медикаментам, пище, чистой воде и больше не имеют жилья. Хуже всего ситуация складывается в «восточных, северо-восточных и южных регионах Украины». Те самые регионы, которые, как утверждал Путин, он спасал и освобождал, начав свое полномасштабное вторжение.
Контроль над этой частью Украины является ключевой целью войны для России, которую Путин укрепил «аннексией» Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей в сентябре 2022 года, несмотря на то, что на тот момент у него не было полного контроля над этими территориями.
За столом переговоров Путин будет настаивать на признании этих аннексированных территорий частью России, наряду с аналогичным подтверждением аннексии Крыма. Боевые действия, бомбардировки и убийства прекратятся, но на их месте останется пустыня, которую Кремль превратил в эту часть страны.
Территория, находящаяся под контролем России, в отличие от завоеванных Римом древних бриттов, не может надеяться ни на что похожее на рост производительности, торговли и культуры. Вместо этого они будут поглощены социально-экономическими черными дырами, которые уже давно присутствуют в российском государстве.
В то время как любые регионы, оставшиеся под контролем Украины после мирного соглашения, получат помощь, финансирование и многие необходимые аспекты для восстановления от союзников, таких как Эстония, те, которые могут оказаться под контролем России, не получат. Вместо этого они окажутся под властью государства, ответственного за «катастрофические инциденты», связанные с разрушением и износом гражданской инфраструктуры.
Таким образом, Россия будет наблюдать за расширением своих неоимперских владений, а Путин объявит всем своим подданным, что он принес мир. Однако для тех, кто окажется в любых областях, которые Путин сможет обеспечить за столом переговоров, не останется ничего, кроме пустынного ландшафта, резкого падения уровня жизни и власти, которая всегда была заинтересована только в расширении границ.
Этот «мир» не может быть понят как мирный, в смысле свободы от беспорядков, это просто установление нового статус-кво, которое стремится подчинить себе людей и сделать землю свободной от жизни и потенциальной оппозиции.
Разрушение общества в целом
Помимо дряхлого социально-экономического государства, стремящегося создать новые завоевательные пустоши, есть еще один побочный продукт этого мира, который стремится сделать жизнь какой угодно, но только не мирной. Этот побочный продукт станет результатом примерно 1 320 000 действующих солдат в вооруженных силах России.
Это представляет собой значительную боевую силу, состоящую из многих недавних новобранцев, которые были приняты для выполнения требований войны Путина. Важнейшим методом обеспечения того, чтобы на военной мельнице Путина всегда было достаточно пушечного мяса, является выплата очень щедрых зарплат этим солдатам. Это примерно «от 2000 до 3000 долларов» в месяц, что ставит доходы этих солдат «в верхние 10-15% от зарплат российских граждан».
Эти хорошо оплачиваемые солдаты представляют собой надвигающуюся угрозу для социальной сплоченности России и, следовательно, для любой страны, которую она завоевывает. Эта зарплата будет недостижима для многих из этих солдат, если война закончится и количество действующих солдат будет сокращено.
Поэтому они вернутся к гражданской жизни, израненные и ожесточенные жизнью в российской армии и недовольством любыми скудными заработками, которые они смогут найти. Хорошо известно, что с тех пор, как Путин начал свою войну и завербовал в армию жестоких преступников, те, кто вернулся, совершили множество преступлений. По меньшей мере 754 россиянина погибли или получили серьезные ранения от рук солдат, возвращавшихся с войны.
Это еще раз означает, что «мир», установленный Россией, был бы иллюзорным состоянием. В то время как война прекратится, насилие на территории, контролируемой Россией, возрастет. Российские завоевания приведут к тому, что социально-экономическая пустыня столкнется со все более жестокой социальной сферой.
Однако не исключено, что Россия не отправит этих солдат обратно в свое общество, поскольку всем ясно, что они будут силой дестабилизации. Печально известный факт, что в конце Первой мировой войны британское правительство отправило многих ветеранов в Ирландию, чтобы жестоко обращаться с населением и не вызывать беспорядков в Великобритании.
Таким образом, Россия может последовать ее примеру, используя российских солдат для поддержания порядка на недавно оккупированной территории и терзания границы Украины. Они также могут быть перемещены к границам многих стран, которые Россия считает врагами и потенциальными целями нападения.
По мере того, как переговоры и обсуждения мира становятся все более частыми, важно помнить, что это может не означать прекращения насилия или чего-то позитивного. У России нет ни интереса, ни возможности управлять какой-либо территорией, которую она захватывает. Россия превратит ее в бесплодную пустыню и увидит, как она останется такой.
Мир в России будет означать только отсутствие оппозиции и надежды. Точно так же их жестокое обращение с собственными солдатами и чрезмерные выплаты им приведут к тому, что они либо останутся враждебными и агрессивными по отношению к своим врагам за рубежом, либо создадут более жестокое общество. В любом случае, любой «мир», который возникнет в результате этой войны, не может быть по-настоящему мирным и, вероятно, не может быть продолжительным.