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Виолончель – не роскошь? Сириец вывез из Эстонии в Россию старинный музыкальный инструмент

Российская таможня конфисковала старинную виолончель гражданина Сирии, который пришел в Ивангород из Нарвы. Налогово-таможенный департамент эту информацию не комментирует, но утверждает, что предметы роскоши вывезти из Эстонии нельзя.

​Кого или что только не задерживали российские силовики, но таких заголовков от российской таможни раньше не было. «Кингисеппские таможенники задержали виолончель», - сообщает сайт Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Задержание инструмента, который по высоте бывает больше, чем некоторые люди, произошло в Ивангороде, утверждают кингисеппские таможенники.

«Гражданин Сирии следовал из Эстонии через пешеходную составляющую пункта пропуска в Ивангороде по "зеленому" коридору, заявив тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. При осмотре сопровождаемого багажа сирийца 1976 года рождения сотрудник таможни попросил открыть мягкий футляр синего цвета для переноски музыкального инструмента. Внутри находилась виолончель», - рассказывают таможенники о том, что предшествовало задержанию инструмента коричневого цвета.

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