Виолончель – не роскошь? Сириец вывез из Эстонии в Россию старинный музыкальный инструмент

Российская таможня конфисковала старинную виолончель гражданина Сирии, который пришел в Ивангород из Нарвы. Налогово-таможенный департамент эту информацию не комментирует, но утверждает, что предметы роскоши вывезти из Эстонии нельзя.
Кого или что только не задерживали российские силовики, но таких заголовков от российской таможни раньше не было. «Кингисеппские таможенники задержали виолончель», - сообщает сайт Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Задержание инструмента, который по высоте бывает больше, чем некоторые люди, произошло в Ивангороде, утверждают кингисеппские таможенники.