Виолончель – не роскошь? Сириец вывез из Эстонии в Россию старинный музыкальный инструмент

​Кого или что только не задерживали российские силовики, но таких заголовков от российской таможни раньше не было. «Кингисеппские таможенники задержали виолончель», - сообщает сайт Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Задержание инструмента, который по высоте бывает больше, чем некоторые люди, произошло в Ивангороде, утверждают кингисеппские таможенники.