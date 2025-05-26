Euribor опустился до самого низкого уровня за последние два с половиной года

На прошлой неделе двенадцатимесячная ставка Euribor снизилась до 2,096%, а трехмесячная - до 2,04%. В последние дни годовая ставка немного выросла, тогда как трехмесячная продолжила снижение. Это свидетельствует о том, что участники финансовых рынков полагают: цикл снижения базовой процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) близок к завершению. Ситуация, похоже, стабилизируется, поскольку на денежном рынке долгосрочные процентные ставки обычно выше краткосрочных.

Ставки Euribor основаны на краткосрочных рыночных процентных ставках, которые отражают изменения базовой ставки ЕЦБ. Помимо состояния экономики Европы, на ожидания также влияют глобальные факторы, в том числе прогнозы в отношении денежно-кредитной и таможенной политики США. По текущим прогнозам аналитиков, к концу года шестимесячный Euribor может снизиться до 1,8%, а в 2026 году процентные ставки, вероятно, начнут постепенно расти.