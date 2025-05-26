Euribor опустился до самого низкого уровня за последние два с половиной года

Шестимесячная ставка Euribor, которая является базовой процентной ставкой по ипотечным кредитам в Эстонии, в пятницу упала до 2,1 процента. В последний раз базовая ставка находилась на аналогичном уровне в октябре 2022 года.
На прошлой неделе двенадцатимесячная ставка Euribor снизилась до 2,096%, а трехмесячная - до 2,04%. В последние дни годовая ставка немного выросла, тогда как трехмесячная продолжила снижение. Это свидетельствует о том, что участники финансовых рынков полагают: цикл снижения базовой процентной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) близок к завершению. Ситуация, похоже, стабилизируется, поскольку на денежном рынке долгосрочные процентные ставки обычно выше краткосрочных.